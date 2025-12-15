Alta joalharia e relojoaria protagonizam um Natal que reaviva o brilho nas principais capitais espanholas

As principais capitais espanholas, como Madrid, Barcelona, Sevilha e Valência, entre outras, já montaram as suas vitrines natalinas para enfrentar um momento crucial da campanha anual, em que tanto a moda, o retalho e o setor de luxo, juntamente com a alta joalharia e relojoaria, enfrentam uma campanha crucial em termos de vendas.

Madrid e Barcelona continuam a ser as grandes referências do luxo em Espanha, mas outras capitais como Sevilha, Valência ou Málaga consolidaram uma proposta premium cada vez mais atraente, capaz de atrair um consumidor exigente e dinamizar o mapa nacional do retalho de alta gama.

As montras tornam-se, segundo constatam os especialistas em tendências, uma linguagem própria onde as marcas exibem a sua imagem, criatividade e artesanato para marcar a diferença num setor altamente aspiracional.

De acordo com um relatório recente sobre a evolução deste setor, elaborado pela Global Blue, o gasto em artigos premium cresce em Espanha acima da média mundial, e as capitais espanholas consolidam uma posição relevante no circuito europeu do luxo, apenas atrás de cidades como Paris ou Milão em determinados segmentos.

Isto reflete-se não só no dinamismo de Madrid e Barcelona, mas também no surgimento de eixos premium em Valência, Sevilha ou Málaga, onde o turismo e o investimento de marcas internacionais estão a remodelar a oferta e a aumentar a atratividade comercial.

Em Madrid, o epicentro volta a situar-se na Milla de Oro, artérias comerciais onde as principais marcas de joalharia e relojoaria de luxo exibem as suas propostas para este Natal. Marcas como Chopard, Cartier ou Tiffany & Co enfrentam uma campanha marcada por peças com tradição e exclusividade. Ou a marca Rabat, que propõe oferecer peças que transcendem o tempo.

No caso da capital catalã, o Paseo de Gracia volta a ser o epicentro das boutiques de grande luxo, com marcas de moda como Versace e Louis Vuitton, juntamente com marcas de alta joalharia como Bvlgari, Rabat ou Chopard, que se somam à decoração que ilumina o eixo modernista que se estende entre La Pedrera e a Casa Batlló.

Sevilha não fica atrás e, embora não tenha tantos metros quadrados dedicados ao luxo, o seu triângulo dourado comercial, entre as ruas Tetuán, Sierpes e La Campana, já se consolidou como a principal vitrine para as marcas premium presentes na cidade.

Em Valência, os transeuntes concentram-se nos arredores da rua Colón, principal artéria comercial, e da Poeta Querol. Aqui está localizada a conhecida milha de ouro valenciana, que reúne joalharias históricas e boutiques de marcas de alta gama, juntamente com espaços emblemáticos.

O Natal consolida-se assim como uma janela estratégica para a moda de alta gama, acessórios, joalharia e artigos de luxo. Várias análises do setor confirmam, sem desagregar dados, que é um dos períodos mais intensos do ano para o comércio de moda, artigos de luxo e joalharia em Espanha. O impulso do turismo internacional e o crescimento sustentado do comprador nacional reforçaram o papel do nosso país como destino de luxo.

A campanha natalícia consolida-se como um dos momentos mais relevantes para o luxo em Espanha, onde a moda, a joalharia e a relojoaria reforçam o seu papel como motores de atração e consumo nas principais capitais do país.