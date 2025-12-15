Asempleo alerta para o «desequilíbrio» entre a oferta e a procura no emprego dos jovens: três em cada dez trabalham no comércio ou na hotelaria

A Asempleo acredita que a qualidade do emprego juvenil será o principal desafio laboral que a Espanha enfrentará em 2026, que sofre um «desajuste crescente» entre a formação adquirida e as vagas disponíveis, como reflete o facto de que, atualmente, três em cada dez menores de 25 anos estão empregados em setores como a restauração (16,6%) e o comércio (16,2%) .

Isto é destacado na monografia «Jovens e desajuste laboral» publicada esta segunda-feira pela Asempleo, a associação patronal de agências de emprego e empresas de trabalho temporário.

Perante esta realidade, a Asempleo faz um «apelo urgente» ao investimento em políticas ativas de emprego que ofereçam uma resposta real aos jovens, uma vez que a configuração atual da estrutura económica espanhola gera um «círculo vicioso». Mais concretamente, indica que, enquanto o investimento no ensino superior e profissional cresce, «esta realidade choca com uma barreira de ofertas de emprego de baixa intensidade, o que impede a consolidação de carreiras profissionais estáveis e bem remuneradas».

A análise da Asempleo indica que, embora setores como hotelaria e comércio a retalho tenham sido tradicionalmente portas de entrada para o mercado de trabalho para menores de 25 anos, é preocupante que a evolução para empregos de maior qualidade esteja estagnada. Este travão contrasta com o dinamismo do mercado: em setembro deste ano, a Espanha atingiu o seu máximo histórico de população ativa, ultrapassando os 25 milhões de pessoas.

NÍVEL DE FORMAÇÃO

Os jovens espanhóis constituem o segmento da força de trabalho que mais elevou o seu nível de formação nos últimos 11 anos (2014-2025). Os menores de 25 anos com ensino superior passaram de cerca de 340 000 em 2014 para quase 620 000 em 2025.

«Esta situação provoca desajustes persistentes entre a formação e o emprego efetivo e explica, em parte, a maior incidência de sobrequalificação, subutilização de competências e desemprego juvenil estrutural, que continua a ser um dos nossos fardos como país», destaca o presidente da Asempleo, Andreu Cruañas.

Além disso, esta entidade patronal mostra a sua «preocupação» pelo facto de, entre os menores de 25 anos, apenas 55,6% considerarem que o seu nível de estudos se ajusta ao seu emprego, enquanto 34,9% afirmam ter uma formação superior à exigida.

Na opinião de Cruañas, isso evidencia que a «inserção laboral inicial continua a caracterizar-se por um acesso predominante a setores e ocupações de baixa intensidade formativa. O atrito entre a formação e o tipo de emprego desempenhado abre uma fase precoce de desvalorização competencial que afeta especialmente os jovens recém-incorporados».

Consequentemente, alerta que «a realidade por trás dos números revela uma precariedade qualitativa alarmante». 29,2% dos jovens entre 16 e 34 anos estão sobrequalificados para o seu cargo, um número que dispara para 35% entre os menores de 25 anos.

«A situação é ainda mais crítica para aqueles que, após uma primeira experiência profissional, ficaram sem emprego: neste grupo, a taxa de sobrequalificação atinge 41,1%, confirmando que o primeiro contacto com o mercado de trabalho costuma ser uma porta giratória para cargos que não exigem a formação adquirida», aprofunda o estudo da Asempleo.

BARREIRA TECNOLÓGICA

A este cenário de precariedade acrescenta-se uma nova «barreira tecnológica», uma vez que a inteligência artificial (IA) «está a quebrar o acesso tradicional ao mercado de trabalho». Dados recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refletem que a inatividade juvenil representa um importante entrave ao talento potencial em vários países da OCDE.

Em nove economias — incluindo Espanha, Colômbia, Costa Rica, Grécia, Itália, Coreia, Lituânia, México e Turquia —, mais de 15% dos jovens encontram-se na categoria de «não estudam, não trabalham, nem recebem formação», os conhecidos como «Ninis».

«Isto coloca a juventude espanhola perante uma tempestade perfeita: ter mais estudos já não protege contra a automatização, mas, paradoxalmente, aumenta o risco», continua a Asempleo. Nesta linha, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta que, em economias avançadas como a espanhola, até 60% do emprego está exposto à IA. O desafio da IA intensifica-se quando se observa o comportamento das grandes corporações, precisamente onde os jovens qualificados deveriam encontrar as suas melhores oportunidades.

«A melhoria na taxa de desemprego nos últimos anos não deve ocultar o grande desafio da qualidade. Estamos perante uma subutilização sistemática do capital humano com graves custos económicos e sociais a longo prazo. A Espanha não pode permitir que os seus jovens, após anos de esforço académico, sejam forçados a competir por postos que não valorizam as suas qualificações. É imperativo reorientar as políticas de emprego para que a procura de trabalho acompanhe a oferta de formação», conclui Cruañas.