Bruxelas cede. Veículos a combustão já não devem ser banidos em 2035

A Comissão Europeia planeia eliminar a proibição à produção de veículos com motores de combustão, que deveria entrar em vigor na União Europeia em 2035. Em vez de avançar com a proibição total, vai permitir produzir um número limitado de veículos a gasolina e a gasóleo.

A informação é avançada pela publicação britânica Financial Times, um dia antes da Comissão Europeia apresentar um “Pacote Automóvel”, que deverá ser apresentado esta terça-feira, da parte da tarde. Anteriormente, o plano aprovado a nível europeu apontava para que os fabricantes cessassem, até 2035, a produção de todos os veículos com motores de combustão.

Segundo o FT, os fabricantes europeus de automóveis deverão ser autorizados a manter emissões equivalentes a 10% dos níveis de 2021, mediante o cumprimento de “determinadas condições”.

Dois responsáveis envolvidos nas negociações, citados pelo FT, indicam que estas condições poderão passar pela inclusão de aço verde na produção de veículos. Ao mesmo tempo, poderá ser permitido que os veículos elétricos contenham motores de combustão de reserva, o que era suposto, anteriormente, passar a ser proibido a partir de 2035.