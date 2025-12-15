Câmara de Cascais quer gerir autódromo e ter Fórmula 1 no Estoril em 2028

A Câmara Municipal de Cascais propôs à Parpública ficar a gerir o Circuito Estoril por 12,5 milhões de euros, por um prazo de até 75 anos. A autarquia traçou um plano que prevê, caso a proposta seja aceite, um concurso público para pôr privados a investir 150 milhões de euros com a ambição do regresso da Fórmula 1 ao autódromo que entrou na esfera pública em 1997.

O valor em cima da mesa foi apurado com base “nas avaliações que a Parpública fez do ativo”, embora essas apontem para um montante “um bocadinho superior”, admite o autarca, para quem “a Parpública tem, neste momento, tudo para poder decidir entregar o direito de superfície e a gestão ao município de Cascais”. Ao Jornal de Negócios (acesso pago), Nuno Piteira Lopes reconhece também ser “absolutamente necessário” fazer intervenções “em toda a infraestrutura” – do paddock até às casas de banho.

Esta não é a primeira vez que a Câmara de Cascais, que até às últimas eleições autárquicas era presidida pelo também social-democrata Carlos Carreiras, tenta comprar ao Estado o Autódromo do Estoril. Em 2015, o município da região de Lisboa chegou a avançar para a aquisição do equipamento, por uma verba de cerca de cinco milhões de euros, mas o negócio foi chumbado pelo Tribunal de Contas.