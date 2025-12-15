Autarquias

Câmara de Cascais quer gerir autódromo e ter Fórmula 1 no Estoril em 2028

  • ECO
  • 9:04

Autarquia propôs à Parpública ficar a gerir o Circuito Estoril por 12,5 milhões de euros num prazo até 75 anos. Passo seguinte seria lançar concurso público para pôr privados a investir 150 milhões.

A Câmara Municipal de Cascais propôs à Parpública ficar a gerir o Circuito Estoril por 12,5 milhões de euros, por um prazo de até 75 anos. A autarquia traçou um plano que prevê, caso a proposta seja aceite, um concurso público para pôr privados a investir 150 milhões de euros com a ambição do regresso da Fórmula 1 ao autódromo que entrou na esfera pública em 1997.

O valor em cima da mesa foi apurado com base “nas avaliações que a Parpública fez do ativo”, embora essas apontem para um montante “um bocadinho superior”, admite o autarca, para quem “a Parpública tem, neste momento, tudo para poder decidir entregar o direito de superfície e a gestão ao município de Cascais”. Ao Jornal de Negócios (acesso pago), Nuno Piteira Lopes reconhece também ser “absolutamente necessário” fazer intervenções “em toda a infraestrutura” – do paddock até às casas de banho.

Esta não é a primeira vez que a Câmara de Cascais, que até às últimas eleições autárquicas era presidida pelo também social-democrata Carlos Carreiras, tenta comprar ao Estado o Autódromo do Estoril. Em 2015, o município da região de Lisboa chegou a avançar para a aquisição do equipamento, por uma verba de cerca de cinco milhões de euros, mas o negócio foi chumbado pelo Tribunal de Contas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Câmara de Cascais quer gerir autódromo e ter Fórmula 1 no Estoril em 2028

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.