Cofundador José Bomtempo deixa BAR Ogilvy a 1 de janeiro de 2026

 Carla Borges Ferreira,

Cofundador da BAR em 2009, José Bomtempo coliderou a criatividade da agência na fase inicial e depois na integração com o grupo WPP, em 2018. A direção criativa passa para Nuno Riça e João Amaral.

José Bomtempo vai deixar a BAR Ogilvy. Chief creative officer & partner da agência, deixa o grupo no dia 1 de janeiro de 2026. “Ao fim de 16 anos, sinto que o meu contributo principal está concluído e que a sucessão está preparada e recomenda-se. É com profunda gratidão que hoje deixo esta marca que tanto me marcou e que adoro. Sou um eterno criativo e como tal continuarei a desenvolver projetos independentes nas áreas da criatividade, estratégia e reflexão cultural, mantendo uma ligação ao setor de forma autónoma”, diz citado em comunicado.

A direção criativa passa agora para Nuno Riça e João Amaral, garantindo continuidade estratégica e renovação da ambição criativa da agência, aponta a agência.

“O José Bomtempo é indissociável da história da BAR e da BAR Ogilvy. Teve um papel determinante na construção da nossa cultura, no posicionamento criativo da agência e na forma como o mercado nos passou a considerar como uma forte referência criativa. Será sempre uma inspiração para todos nós”, acrescenta citado em comunicado Miguel Ralha, CEO e também sócio fundador da BAR Ogilvy.

Cofundador da BAR em 2009, com Diogo Anahory e Miguel Ralha, José Bomtempo coliderou a criatividade da agência tanto na fase inicial como depois na integração com o grupo WPP e na fusão com a Ogilvy, concretizada em 2018.

Dos três sócios iniciais, e que dão nome à agência, mantém-se então o CEO, Miguel Ralha. Diogo Anahory deixou a agência em setembro de 2021 e regressou em janeiro de 2023, com o lançamento da DJ.

Pessoas +M
