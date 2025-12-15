Debates do fim de semana assistidos por pouco mais de 600 mil telespectadores cada

O debate entre André Ventura e António Filipe foi ligeiramente mais visto que o confronto entre Catarina Martins e Luís Marques Mendes, mostram os dados da Dentsu para o +M.

Os dois debates emitidos na RTP1 e RTP Notícias durante este fim de semana reuniram pouco mais de 600 mil telespectadores à frente da televisão. Apenas 15.092 telespectadores separam os confrontos, com ligeira vantagem para o que opôs André Ventura e António Filipe.

O primeiro, entre Catarina Martins e Luís Marques Mendes, foi assistido por 601.245 telespectadores, com 540.160 a sintonizar na RTP1 e outros 61.085 na RTP Notícias durante a noite de sexta-feira, dia 12.

Já o debate entre André Ventura e António Filipe reuniu a preferência de 616.336 telespectadores. Durante a emissão no sábado, dia 13, 523.097 assistiram pela RTP1 e 93.239 pela RTP Notícias.

O confronto que opôs André Ventura a Luís Marques Mendes mantém-se o mais visto desde 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.

Veja aqui o calendário de todos os debates.