Dica ECO dos Fundos: Como apresentar uma candidatura a fundos europeus

Um dos erros mais comuns na apresentação de uma candidatura a fundos europeus é as entidades não terminarem o registo no Balcão dos Fundos. E, atenção, “nenhuma entidade consegue submeter uma candidatura se não tiver um superutilizador”, alerta Inês Almeida, coordenadora da Linha dos Fundos.

Na Dica do ECO dos Fundos sobre como apresentar uma candidatura a fundos europeus, a responsável sublinha que “há uma grande confusão entre registar entidades ou registar utilizadores”.

“Os utilizadores não se registam. Os utilizadores são convidados pelas entidades para depois poderem apresentar as candidaturas”, acrescenta Inês Almeida.

“O Balcão dos Fundos tem algumas particularidades, como todos os sistemas e como todas as plataformas, e o desafio é sempre as entidades perceberem que tipo de perfis existem e quais são os perfis mais ajustados para aqueles utilizadores que estão a convidar”, afirma a coordenadora da Linha dos Fundos. Quando no final da candidatura não aparece o botão para a submeter é porque o perfil não está certo, explica.

Mas as dificuldades não ficam por aqui. Há sempre confusões sobre quais os documentos que os candidatos têm de apresentar. O conselho que a responsável deixa é ler os avisos dos concursos com muita atenção.

“É possível” pessoas com uma literacia financeira moderada, submeterem sozinhas uma candidatura. E há sempre a Linha dos Fundos para ajudar, recorda. Mas é fundamental não deixar a submissão da candidatura para o último dia.

Veja o vídeo com as dicas de Inês Almeida.