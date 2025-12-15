EDP Brasil conclui linha de transmissão com três anos e meio de antecedência

A EDP Brasil anunciou esta segunda-feira ter concluído com três anos e meio de antecedência uma linha de transmissão que conecta energeticamente os estados brasileiros do Piauí e Maranhão.

De acordo com um comunicado da empresa, “o projeto reforça o escoamento da energia produzida na Região Nordeste do Brasil” e cria capacidade adicional para a ligação de novas centrais elétricas”, acompanhando o crescimento da procura regional.

A linha de transmissão, com uma tensão de 230 kV, integra o Lote 13 do Leilão de Transmissão 01/2024, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e foi concluído no domingo.

Este lote é formado por duas linhas de transmissão com 461 quilómetros no total, com um investimento de 144 milhões de euros e uma Receita Anual Permitida (RAP) de aproximadamente 16 milhões de euros.

“Tivemos cerca de 18 meses entre a assinatura do contrato de concessão e a entrada em operação comercial”, enfatizou o diretor de Transmissão da EDP na América do Sul, Daniel Sarmento.