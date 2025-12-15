Empresa dos aspiradores robô Roomba abre falência nos EUA e vai ser comprada por credora chinesa

Depois de mais de três décadas de atividade, a iRobot, que criou os aspiradores robô Roomba, avançou com uma declaração de falência nos Estados Unidos. Num comunicado divulgado no domingo, a empresa anunciou uma “transação estratégica” que consiste numa aquisição pela chinesa Picea Robotics, a maior fabricante de componentes para os famosos aspiradores.

“A Picea vai receber 100% da participação de capital da empresa, o que permitirá reduzir o endividamento e possibilitará à iRobot continuar a operar, prosseguindo o plano de desenvolvimento de produtos e manter uma presença global”, indica a nota da empresa sediada em Massachusetts.

Segundo os termos da reestruturação anunciada, as marcas iRobot e Roomba vão continuar a operar, pelo menos no curto prazo, mantendo os seus compromissos com fornecedores e clientes.

A decisão surge após vários avisos emitidos no início deste ano em que a iRobot alertava para as dificuldades financeiras que atravessava. Embora tenha chegado a ser avaliada em 3,56 mil milhões de dólares em 2021, em pleno período de pandemia, os últimos anos tiveram menos vendas, mais concorrência — sobretudo de fabricantes chinesas como a Ecovacs e a Roborock — e maior pressão financeira devido às tarifas aplicadas por Donald Trump.

Atualmente, de acordo com a BBC, o valor da empresa é “somente” de 140 milhões de dólares.

O CEO da iRobot, Gary Cohen, considera a aquisição pela Picea um “marco fundamental” para garantir o futuro a longo prazo da empresa norte-americana. “A transação irá reforçar a nossa posição financeira e ajudar a proporcionar continuidade aos nossos consumidores, clientes e parceiros”, afirmou.

Fundada em 1990 por três engenheiros, a iRobot começou por operar na área da tecnologia militar, mas o lançamento do primeiro Roomba em 2002 é que fez a empresa chegar à ribalta. Na sexta-feira, as ações da empresa no índice Nasdaq levaram um rombo de quase 14%, caindo para 4,32 dólares.