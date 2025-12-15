Euribor sobe a 12 meses para novo máximo desde abril

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, desceram a três e a seis meses, mas subiram no prazo a 12 meses para um novo máximo desde 04 de abril.

A taxa Euribor a seis meses baixou para 2,168% , menos 0,002 pontos do que na sexta-feira.

, menos 0,002 pontos do que na sexta-feira. A Euribor a três meses cedeu para 2,072% , menos 0,010 pontos do que na sexta-feira.

, menos 0,010 pontos do que na sexta-feira. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu para 2,310%, mais 0,016 pontos do que na sexta-feira e um novo máximo desde 04 de abril.

Esta semana realiza-se a próxima reunião de política monetária do BCE na quarta e na quinta-feira em Frankfurt.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.