Europa abre ‘call’ para soluções verdes para indústria aeroespacial e automóvel

O projeto europeu Startups’ Creation and Acceleration for Industrial Rural Areas (SCARIA) tem a decorrer até 16 de janeiro uma call para startups e empreendedores em Portugal, Espanha ou França com soluções verdes para o setor aeroespacial e automóvel. “O projeto disponibiliza às equipas selecionadas um programa de mentoria técnica e estratégica, avaliado em 20 mil euros.”

“A iniciativa destina-se a startups jovens e equipas empreendedoras em fase inicial, com projetos sediados em Portugal, Espanha ou França. São elegíveis soluções ligadas à indústria 4.0, inteligência artificial aplicada à produção, automação, novos materiais, eficiência energética, sustentabilidade, economia circular e digitalização industrial — ou qualquer tecnologia com impacto direto nas cadeias de valor automóvel e aeroespacial”, informa a SCARIA em comunicado.

O programa, financiado pelo programa Interreg SUDOE, conta em Portugal com a participação da Mobinov, Cluster Automóvel e da Mobilidade, enquanto entidade integrante do consórcio.

As equipas selecionadas têm acesso a “um programa de mentoria técnica e estratégica, avaliado em 20 mil euros, totalmente financiado”. A Airbus Atlantic, o Renault Group e o HORSE (Renault Espanha) são as empresas promotoras dos desafios do projeto.

As startups participantes terão oportunidade de se aproximar de “grandes players industriais, validar tecnologia de forma rápida e estruturada e acelerar o seu caminho rumo à industrialização“, bem como acesso a “potenciais clientes, investidores e redes de inovação europeias, criando condições para que projetos ainda embrionários se transformem em soluções reais de mercado”.