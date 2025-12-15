Ex-CEO da RSA Irlanda proibido de exercer funções durante 13 anos

O antigo CEO e diretor executivo da RSA Insurance Ireland, Philip Smith, está proibido pelo Banco Central da Irlanda de exercer funções em instituições financeiras por 13 anos, após confessar infrações à legislação de serviços financeiros pela seguradora, revelou o Business Insurance.

Smith liderou a RSA Insurance Ireland entre 2009 e 2013 e uma ação de fiscalização detetou, para esse período, deficiências nas reservas técnicas da seguradora, que já tinham originado sanções regulatórias contra a empresa. Já em 2018, a RSA Ireland foi multada após admitir uma insuficiência significativa nas suas reservas técnicas, provocada pela subavaliação de 17 grandes sinistros até 30 de setembro de 2013.

O Banco Central concluiu que, sob supervisão de Smith, os gestores de sinistros foram por vezes impedidos ou atrasados na introdução das estimativas no sistema da empresa, resultando em reservas subavaliadas e numa possível incapacidade da seguradora para cumprir com os seus compromissos com os segurados. A conduta de Smith também impediu a solução atempada destes défices, aumentando o risco para a posição financeira da empresa.

Embora tenha sido considerada uma penalidade monetária de 120.000 euros, o regulador decidiu não aplicar a multa, uma vez que isso provavelmente levaria à insolvência pessoal de Smith, considerando as suas circunstâncias financeiras declaradas sob juramento.

Colm Kincaid, vice-governador do Banco Central, sublinhou que o comportamento de altos executivos, nomeadamente CEOs,” molda diretamente a cultura e a governação das empresas de serviços financeiros”. Kincaid destacou ainda que reformas recentes, incluindo o Individual Accountability Framework, introduzido pelo Central Bank (Individual Accountability Framework) Act 2023, visam elevar os padrões de responsabilidade dos executivos, reforçar a proteção do consumidor e assegurar a sustentabilidade do sistema financeiro.

A RSA Insurance Ireland – que emitiu prémios de cerca de 365 milhões de euros em 2024 – é uma das maiores seguradoras no mercado irlandês nos segmentos Não Vida. Oferece produtos de seguro para habitação, automóvel e seguros comerciais através de uma rede de corretores e parceiros de afinidade. Ainda detém a seguradora digital 123.ie, que explora seguros pessoais.

Faz parte do RSA Group, um grupo multinacional de seguros pessoais e comerciais, com operações na Europa e no Médio Oriente e com um volume de prémios em 2024 de cerca de 4 mil milhões de euros. A RSA emprega mais de 5.500 pessoas e, em 2021, tornou-se uma subsidiária da seguradora canadiana Intact, a maior seguradora geral no Canadá – 14,6 mil milhões de euros em prémios em 2024 – e também um dos principais fornecedores de seguros especializados a nível global.