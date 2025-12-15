Explosão em tanque causa incêndio na antiga refinaria em Matosinhos. Galp nega “risco ambiental”

Houve um incêndio na antiga refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, na manhã desta segunda-feira. Segundo confirmou fonte oficial da Galp ao ECO, ocorreu num tanque de armazenagem de aditivos para a produção de lubrificantes no interior do complexo. Desconhece-se ainda o que motivou o incidente, que levou a que fosse acionado um alerta amarelo.

A mesma fonte referiu que “foram prontamente acionadas equipas internas que controlaram a ocorrência”, não existindo “registo de feridos, risco ambiental ou de qualquer outro risco para a população”. “As causas do acidente estão a ser apuradas”, acrescentou.

Antes da confirmação da petrolífera, o Jornal de Notícias já tinha revelado que o incêndio fora combatido pela corporação de bombeiros da empresa, não tendo havido necessidade de intervenção exterior.

Segundo indicou à agência Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 9h18, tendo o fogo sido dado como extinto às 10h02.

O JN referia ainda que, nas redondezas do recinto da refinaria desativada em 2021, predominava um intenso cheiro a gás.

(Notícia atualizada às 11h49 com a confirmação oficial da Galp)