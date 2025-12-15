Explosão em tanque causa incêndio na antiga refinaria em Matosinhos. Galp nega “risco ambiental”
Explosão na fábrica de lubrificantes fez deflagrar incêndio no interior da antiga refinaria, desativada em 2021. Incidente foi dado como extinto às 10h02 pelos bombeiros da própria empresa.
Houve um incêndio na antiga refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, na manhã desta segunda-feira. Segundo confirmou fonte oficial da Galp ao ECO, ocorreu num tanque de armazenagem de aditivos para a produção de lubrificantes no interior do complexo. Desconhece-se ainda o que motivou o incidente, que levou a que fosse acionado um alerta amarelo.
A mesma fonte referiu que “foram prontamente acionadas equipas internas que controlaram a ocorrência”, não existindo “registo de feridos, risco ambiental ou de qualquer outro risco para a população”. “As causas do acidente estão a ser apuradas”, acrescentou.
Antes da confirmação da petrolífera, o Jornal de Notícias já tinha revelado que o incêndio fora combatido pela corporação de bombeiros da empresa, não tendo havido necessidade de intervenção exterior.
Segundo indicou à agência Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 9h18, tendo o fogo sido dado como extinto às 10h02.
O JN referia ainda que, nas redondezas do recinto da refinaria desativada em 2021, predominava um intenso cheiro a gás.
(Notícia atualizada às 11h49 com a confirmação oficial da Galp)
