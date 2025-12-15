Fundação Cofares celebra o seu 30.º Concerto Beneficente de Natal e premia a Fundação Claudia Tecglen

A Fundação Cofares celebrou no Auditório 400 do Museu Reina o seu XXX Concerto Beneficente de Natal, um evento que reuniu sócios da cooperativa, bem como representantes do setor farmacêutico e sanitário, para inaugurar o Natal sob o lema «A tradição de estar perto». A receita desta edição será destinada a diferentes projetos solidários promovidos pela própria Fundação Cofares.

Durante o encontro, o presidente da Cofares e da sua Fundação, Eduardo Pastor, entregou o XXV Prémio Fundação Cofares à Fundação Claudia Tecglen, em reconhecimento ao seu trabalho de apoio às pessoas com deficiência e suas famílias. A entidade foi distinguida pela criação da primeira Rede Intercomunitária para a Prevenção do Suicídio em Pessoas com Deficiência e suas Famílias, centrada na formação de profissionais sociosanitários para a deteção precoce do risco de suicídio neste coletivo.

Pastor sublinhou que este ato é uma homenagem à união, à cooperação e aos princípios de proximidade, solidariedade e ajuda mútua que inspiram o modelo cooperativo da Cofares e o seu compromisso social. Também destacou o valor da iniciativa premiada. «A sua Fundação demonstrou uma visão extraordinária, uma coragem e uma sensibilidade tão inovadoras quanto eficazes. Porque o seu trabalho não se limita a acompanhar com palavras, mas transforma e traz soluções eficazes para um importante problema de saúde que afeta milhares de pessoas no nosso país», afirmou o presidente da Cofares.

Por sua vez, Claudia Tecglen agradeceu o primeiro prémio institucional à sua fundação. «É um impulso decisivo para a nossa Rede Intercomunitária para a Prevenção do Suicídio. Confiamos que marque o início de uma aliança de colaboração a longo prazo, sólida e frutífera para todas as pessoas com deficiência e suas famílias, para quem a rede de saúde mais próxima e acessível no seu dia a dia é precisamente a farmácia comunitária”, afirmou.

No plano musical, o XXX Concerto Beneficente contou com a Orquestra Clássica Santa Cecilia, dirigida por Kynan Johns e com a participação do tenor Manuel Marrero. O programa incluiu uma primeira parte intitulada «Noite de Boleros» e uma segunda dedicada à Sinfonia n.º 5 de Beethoven, consolidando este evento como uma referência cultural no âmbito farmacêutico e sanitário.