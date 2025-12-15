Ideias +M

Fundação FPF lança campanha de Natal com IPST para sensibilizar sobre doação de medula

 ECO IA,

Com a mensagem “Todos podemos ser a peça que falta”, o vídeo realça como um simples gesto de solidariedade pode transformar vidas.

A Fundação da Federação Portuguesa de Futebol (Fundação FPF) está a lançar um vídeo especial de Natal em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). O objetivo é sensibilizar para a importância da doação de medula óssea e sangue.

Com a mensagem “Todos podemos ser a peça que falta”, o vídeo realça como um simples gesto de solidariedade pode transformar vidas. Esta iniciativa pretende reforçar o compromisso da Fundação FPF com a responsabilidade social e com campanhas que promovem valores como a solidariedade, empatia e cidadania, especialmente junto das crianças e jovens.

O vídeo está disponível desde esta segunda-feira nas plataformas digitais da Federação Portuguesa de Futebol, da Fundação FPF e do IPST, convidando todos a refletir sobre a importância de ser uma peça essencial na vida de alguém através da doação. A campanha apresenta uma história ficcionada, uma vez que a dádiva de medula óssea e sangue é feita de forma anónima.

Nuno Antunes,

Carla Borges Ferreira,

ECO IA,