Fundo Nos 5G investe na portuguesa Coreflux em ronda de 1,2 milhões

O fundo Nos 5G, criado pela Nos e gerido pela Armilar Venture Partners, acaba de realizar um investimento na startup portuense Coreflux. O fundo de capital de risco da operadora coliderou a ronda de investimento de 1,2 milhões de euros.

“Este é um exemplo de como o 5G é um verdadeiro catalisador de inovação aplicada”, diz o administrador da Nos. ” A tecnologia proprietária da Coreflux, quando combinada com a infraestrutura 5G da NOS, abre caminho para transformar operações industriais, energia, mobilidade e smart infrastructures em todo o país. Para a Nos, apoiar a Coreflux significa impulsionar o futuro da IoT em Portugal e posicionar o país na vanguarda da conectividade inteligente”, realça Manuel Ramalho Eanes.

Fundada em 2023 no Porto, a Coreflux é especializada em conectividade e controlo de dados para para a Internet of Things (IoT). A startup “disponibiliza um ecossistema de conectores de sistemas, brokers e serviços de cloud, que permite às empresas recolher, processar e tomar decisões sobre dados, em tempo real”, detalha a Nos em comunicado.

Enquanto o 5G da NOS garante a infraestrutura e a escala, a Coreflux traduz esses dados, automatiza decisões e guarda a informação. Este investimento é naturalmente complementar. Hugo Vaz CEO da Coreflux

Hugo Vaz, CEO da Coreflux, explicou que a “Coreflux quer preparar a base da trillion device network, ligando situações simples do dia-a-dia — como um semáforo que reage ao trânsito, uma máquina industrial que ajusta a produção ou um contador de energia que comunica em tempo real”, explica o líder.

A Coreflux é a sexta empresa em que o fundo Nos 5G investe. Com um montante inicial disponível de 10 milhões de euros, o Fundo NOS 5G é único dedicado exclusivamente à quinta geração de redes móveis.

Além deste investimento, o fundo já investiu em várias outras startups como a Reckon (retalho), a Knok (saúde), a Kit-AR (indústria), a Didimo (que cria avatares para utilização em diversos setores) e a Mediaprobe (atua na área de medição de audiências e análise de conteúdo mediático).