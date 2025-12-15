IA aplicada à sustentabilidade? Novo curso oferece competências práticas para profissionais e arranca em janeiro

Imagine que é um profissional na área da sustentabilidade. Precisa de preparar relatórios ESG rigorosos, analisar dados complexos de múltiplas fontes e assegurar que a sua organização cumpre as normas, nacionais e internacionais, cada vez mais exigentes. Tem ainda de identificar e antecipar riscos éticos e reputacionais. No entanto, ainda não conhece plenamente ou não sabe utilizar de forma eficaz as ferramentas que lhe permitiriam executar estas tarefas com maior rapidez e fiabilidade.

Para ajudar os profissionais a superar estes desafios, a Code for All, em parceria com a Maze for Impact, lança a 12 de janeiro um curso online pós-laboral em português, de 15 horas, pensado para profissionais que querem saber, de forma prática, como melhor integrar a IA no seu dia-a-dia profissional, nas atividades relacionadas com ESG, compliance ou sustentabilidade corporativa.

Além dos consultores em sustentabilidade e dos gestores de risco, o curso foi desenhado para estrategistas em impacto social, managers em ESG & compliance e auditores de reporting financeiro. No fundo, para qualquer profissional de sustentabilidade que queira compreender como a IA pode otimizar processos de reporting, automatizar a recolha e análise de dados ou gerar relatórios fiáveis. A primeira edição do curso decorre de 12 a 28 de janeiro.

A aplicação da Inteligência Artificial está a transformar a forma como as empresas gerem dados, riscos e as suas políticas de governance. “Este curso é uma oportunidade única para que os profissionais, desde consultores em sustentabilidade a gestores de risco, aprendam a usar a IA como ferramenta estratégica, sem perder de vista a responsabilidade e a mitigação de riscos”, afirma João Magalhães, CEO da Code for All.

Com uma forte componente prática, algumas das aprendizagens do curso passam por redigir relatórios de sustentabilidade corporativa com IA; automatizar a recolha de dados para relatórios ESG, reduzindo erros manuais e aumentando a fiabilidade da informação; criar templates e workflows de reporting e compliance; identificar riscos éticos e de greenwashing, aplicando princípios de governance responsável; explorar prompts para construir relatórios.

Como todos os cursos da Code for All, foi desenhado com profissionais do setor, que conhecem bem as particularidades e as exigências das profissões envolvidas. O formato é totalmente online e pós-laboral, garantindo flexibilidade para conciliar a formação com a rotina profissional. E pode ser totalmente gratuito: com o Cheque-Formação + Digital, uma medida do IEFP que financia a formação até 750 euros por pessoa e que foi prolongada até junho de 2026.

A Code for All tem mais de 10 anos de experiência a descomplicar tecnologia em Portugal. Já formou mais de 3.000 profissionais em Inteligência Artificial aplicada a áreas como advocacia, marketing, vendas, contabilidade e muito mais, ao combinar conhecimento técnico avançado com uma abordagem prática, centrada nas necessidades do mercado português.

Já a Maze é uma empresa de investimento de impacto, fundada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013. A sua missão consiste em apoiar empresas e iniciativas voltadas a resolver desafios sociais e ambientais, mobilizando capital e know-how para projetos com impacto.

Juntas, abrem agora caminho para uma nova forma de trabalhar a sustentabilidade: de forma mais eficiente, estratégica e inteligente.