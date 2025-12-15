IA e dados, as “super-ferramentas” que estão a levar as marcas aos consumidores. Oiça o podcast À Prova de Futuro
Francisco Teixeira, country manager da WPP, é o entrevistado num episódio sobre como as marcas estão usar tecnologias como a inteligência artificial para chegar aos clientes.
Neste último episódio de 2025, focamos no papel da tecnologia no marketing e na publicidade e como as marcas, com a ajuda de agências, estão a usar inovações na gestão de dados e na inteligência artificial para aumentar a eficácia das campanhas em aspetos como a personalização, a criação de conteúdos e depois a colocação em várias plataformas.
O entrevistado é Francisco Teixeira, country manager da WPP – uma agência multi-serviços à escala global.
O À Prova de Futuro é patrocinado pela MEO Empresas.
