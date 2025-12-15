IGCP quer financiar-se em 24 mil milhões através de obrigações

A agência que gere a dívida pública conta financiar as necessidades do Estado no próximo ano sobretudo através da emissão de Obrigações do Tesouro. Tem como meta obter 24 mil milhões de euros com recurso a este instrumento, mais 16,5% em relação a este ano.

O IGCP anunciou esta segunda-feira o programa de financiamento da República para 2026, antecipando necessidades de financiamento do Estado na ordem dos 29,4 mil milhões de euros, mais 14% face a este ano.

As Obrigações do Tesouro cobrirão mais de 80% dessas necessidades, de acordo com o plano. A agência liderada por Pedro Cabeços prevê realizar três emissões sindicadas e nove leilões ao longo do próximo ano para cumprir as metas.

O IGCP também aponta para emissões de Bilhetes do Tesouro na ordem dos 5,1 mil milhões de euros em termos líquidos de amortizações. Já estão anunciadas operações para janeiro, fevereiro e março e que, no acumulado, podem injetar até 6,25 mil milhões nos cofres do Estado.

O restante financiamento será obtido através da União Europeia (2,2 mil milhões) e das chamadas medium term note (2,5 mil milhões), enquanto as famílias deverão emprestamos 900 milhões em termos líquidos.