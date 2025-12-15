Inquérito no Livro Branco sobre a Inteligência Artificial no Jornalismo aponta que a IA "vai agravar a disseminação de desinformação" e antecipa impactos negativos na ética e deontologia profissional.

A larga maioria dos jornalistas em Portugal nunca teve formação em inteligência artificial, revela o Livro Branco sobre Inteligência Artificial no Jornalismo, o primeiro estudo de âmbito nacional sobre esta matéria, que é hoje apresentado em Lisboa.

O Livro Branco sobre a Inteligência Artificial no Jornalismo é financiando pelo European Media and Information, sob a gestão da Fundação Calouste Gulbenkian e coordenado pela Nova FCSH.

De acordo com os dados, 83,8% dos jornalistas portugueses nunca receberam formação em inteligência artificial e quase dois terços (64%) afirmam que não existe qualquer código de conduta sobre IA nas suas redações.

Outro dos dados é que 64,4% acreditam que a IA “vai agravar a disseminação de desinformação” e 48% “antecipa impactos negativos na ética e deontologia profissional”.

“Apenas 11,9% dos órgãos de comunicação social têm colaborações ativas com universidades ou centros de investigação”, refere o Livro Branco, que conclui que “Portugal enfrenta um défice estrutural de preparação, que poderá comprometer a qualidade da informação, a proteção das audiências e a sustentabilidade das empresas jornalísticas, sobretudo num contexto marcado pela intensificação da desinformação e pela crescente utilização de conteúdos sintéticos”.

O documento, que faz 10 recomendações estratégicas, pretende servir de base para a definição de políticas públicas e estratégias editoriais que garantam que a integração da IA nas redações decorre de forma ética, transparente e orientada para o interesse público.

“A publicação do Livro Branco sobre a IA no Jornalismo representa a importância de definição de políticas públicas suportadas por evidência, reflexão crítica e participação informada”, afirma o coordenador Paulo Nuno Vicente.

Com este documento, “procuramos sistematizar os principais desafios e oportunidades que se abrem com a adoção de sistemas de IA nas organizações de media em Portugal, disponibilizando uma base sólida para o diálogo e a colaboração entre decisores políticos, agentes públicos e privados do setor e a sociedade civil”, prossegue o responsável, citado em comunicado.

“Esperamos que este contributo sirva de referência para a construção de soluções sustentáveis, tecnicamente robustas e socialmente legítimas”, acrescenta o coordenador do Livro Branco, referindo que este “foi concebido como uma ferramenta de orientação estratégica, apoiada em dados representativos da realidade nacional e no estado da arte do conhecimento internacional sobre o tema”.

“Identificámos áreas críticas de intervenção e propomos um conjunto de recomendações, com especial enfoque na necessidade de cooperação interinstitucional e intersetorial, na inovação e na salvaguarda de direitos fundamentais. Trata-se de um ponto de partida para um processo que assume como princípio e fim a preservação de uma base de informação pública de qualidade, essencial à vitalidade das sociedades democráticas”, remata Paulo Nuno Vicente.

O Livro Branco e os dois estudos que o sustentam — Relatório de Diagnóstico e Análise Temática e Relatório de Contributos Participativos — resultam de uma colaboração interinstitucional que reuniu seis instituições académicas nacionais (Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Minho, Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade Europeia, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra), e duas universidades brasileiras (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).