Mais de 5.000 pessoas candidataram-se a um emprego nas secretas portuguesas

Mais de cinco mil pessoas candidataram-se às secretas portuguesas, tendo o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) recebido mais de 10 mil candidaturas às 108 vagas para funções que vão desde oficiais de informação a recursos humanos, apurou o ECO/eRadar junto do SIRP. “O processo de avaliação das candidaturas está neste momento a decorrer.”

O SIRP realizou uma campanha de recrutamento em duas fases, para o preenchimento das mais de 100 vagas. “Em setembro foram abertas 54 vagas no Serviço de Informações de Segurança (SIS), no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e nas Estruturas Comuns do SIRP, para preencher funções diversas: oficiais adjuntos de informações, técnicos superiores em áreas como Direito ou Engenharia, motorista, recursos humanos, logística, IT, oficina, cozinha ou secretariado”, descreve fonte oficial do gabinete do secretário-geral do SIRP, o Embaixador Vítor Serreno, ao ECO/eRadar.

Numa segunda fase, entre 3 de novembro e 2 de dezembro, “foram abertas mais 54 vagas em sete carreiras, incluindo as de Oficiais de Informações e técnicos superiores de apoio à atividade de informações”, detalha a mesma fonte.

Para a segunda fase de recrutamento, o SIRP optou por avançar com uma campanha de comunicação pública para recrutar futuros quadros. Algo inédito em Portugal, mas “em países aliados como a Alemanha, França ou Espanha há muito que é habitual fazer campanhas deste género, seja através de outdoors como de redes sociais”, explica fonte do SIRP.

Uma ação pública que é também uma forma de “proceder a uma maior abertura do SIRP à sociedade Civil, à semelhança do que já é feito pelos serviços de informações congéneres”, de resto, uma das “prioridades definidas pelo Secretário-Geral do SIRP, o Embaixador Vítor Sereno, quando iniciou funções”.

Resultados da campanha

Para recrutar “pessoas dedicadas, ambiciosas, criativas, com sentido de dever e vontade de servir o país”, o SIRP ‘atacou’ em diversas frentes de comunicação.

A campanha passou pela colocação de “oito outdoors em Lisboa, um no Porto e outro em Faro”, pela distribuição de “cartazes em universidades e instituições públicas” e colocação de “anúncios em jornais”. Mas não só. “Foi também criada uma página do SIRP no LinkedIn, a rede social profissional por excelência, para alcançar o maior número possível de candidatos. Em menos de dois meses, a página já conta com mais de 4.000 seguidores“, destaca.

Os resultados foram muito positivos. Só nesta segunda fase da campanha de recrutamento o SIRP recebeu mais de 10 mil candidaturas, por parte de mais de 5.000 candidatos. Ou seja, houve candidatos que se candidataram a mais do que uma vaga.

As candidaturas foram submetidas através dos sites renovados do SIRP, SIS e SIED. “Mais modernos e fáceis de navegar, os sites tornaram-se uma ferramenta mais útil e atraente para dar a conhecer à sociedade a missão, as competências e até a História do SIRP. O interesse suscitado pela campanha pública de recrutamento teve reflexo no número de visitantes, que já ultrapassou os 70 mil“, refere a mesma fonte.

Quanto aos resultados, ainda é cedo para uma conclusão. “O processo de avaliação das candidaturas está neste momento a decorrer“, refere fonte oficial.

A renovação e valorização dos recursos humanos do SIRP iniciada em 2025 permanece um objetivo estratégico do Secretário-Geral do SIRP e deverá, nesse sentido, ter continuidade, de modo a capacitar os Serviços para o pleno cumprimento da sua missão.

O SIRP não detalha quais as funções que registaram mais candidaturas, mas admite que o processo de renovação de quadros poderá levar a novas vagas de recrutamento.

O SIRP agrega, sob a sua alçada o SIS e o SIED. O SIS atua em território nacional, na salvaguarda da segurança interna através da prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada, da proliferação e das ciberameaças, por exemplo.

Já o SIED atua sem limitação de área geográfica e dedica-se à produção de informações estratégicas de defesa, contribuindo para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português.