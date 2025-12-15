Exclusivo Mais de 5.000 pessoas candidataram-se a um emprego nas secretas portuguesas
Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) recebeu mais de 10 mil candidaturas às 108 vagas. Processo de renovação de quadros teve, pela primeira vez, uma campanha pública de recrutamento.
Mais de cinco mil pessoas candidataram-se às secretas portuguesas, tendo o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) recebido mais de 10 mil candidaturas às 108 vagas para funções que vão desde oficiais de informação a recursos humanos, apurou o ECO/eRadar junto do SIRP. “O processo de avaliação das candidaturas está neste momento a decorrer.”
O SIRP realizou uma campanha de recrutamento em duas fases, para o preenchimento das mais de 100 vagas. “Em setembro foram abertas 54 vagas no Serviço de Informações de Segurança (SIS), no Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e nas Estruturas Comuns do SIRP, para preencher funções diversas: oficiais adjuntos de informações, técnicos superiores em áreas como Direito ou Engenharia, motorista, recursos humanos, logística, IT, oficina, cozinha ou secretariado”, descreve fonte oficial do gabinete do secretário-geral do SIRP, o Embaixador Vítor Serreno, ao ECO/eRadar.
Numa segunda fase, entre 3 de novembro e 2 de dezembro, “foram abertas mais 54 vagas em sete carreiras, incluindo as de Oficiais de Informações e técnicos superiores de apoio à atividade de informações”, detalha a mesma fonte.
Para a segunda fase de recrutamento, o SIRP optou por avançar com uma campanha de comunicação pública para recrutar futuros quadros. Algo inédito em Portugal, mas “em países aliados como a Alemanha, França ou Espanha há muito que é habitual fazer campanhas deste género, seja através de outdoors como de redes sociais”, explica fonte do SIRP.
Uma ação pública que é também uma forma de “proceder a uma maior abertura do SIRP à sociedade Civil, à semelhança do que já é feito pelos serviços de informações congéneres”, de resto, uma das “prioridades definidas pelo Secretário-Geral do SIRP, o Embaixador Vítor Sereno, quando iniciou funções”.
Resultados da campanha
Para recrutar “pessoas dedicadas, ambiciosas, criativas, com sentido de dever e vontade de servir o país”, o SIRP ‘atacou’ em diversas frentes de comunicação.
A campanha passou pela colocação de “oito outdoors em Lisboa, um no Porto e outro em Faro”, pela distribuição de “cartazes em universidades e instituições públicas” e colocação de “anúncios em jornais”. Mas não só. “Foi também criada uma página do SIRP no LinkedIn, a rede social profissional por excelência, para alcançar o maior número possível de candidatos. Em menos de dois meses, a página já conta com mais de 4.000 seguidores“, destaca.
Os resultados foram muito positivos. Só nesta segunda fase da campanha de recrutamento o SIRP recebeu mais de 10 mil candidaturas, por parte de mais de 5.000 candidatos. Ou seja, houve candidatos que se candidataram a mais do que uma vaga.
As candidaturas foram submetidas através dos sites renovados do SIRP, SIS e SIED. “Mais modernos e fáceis de navegar, os sites tornaram-se uma ferramenta mais útil e atraente para dar a conhecer à sociedade a missão, as competências e até a História do SIRP. O interesse suscitado pela campanha pública de recrutamento teve reflexo no número de visitantes, que já ultrapassou os 70 mil“, refere a mesma fonte.
Quanto aos resultados, ainda é cedo para uma conclusão. “O processo de avaliação das candidaturas está neste momento a decorrer“, refere fonte oficial.
A renovação e valorização dos recursos humanos do SIRP iniciada em 2025 permanece um objetivo estratégico do Secretário-Geral do SIRP e deverá, nesse sentido, ter continuidade, de modo a capacitar os Serviços para o pleno cumprimento da sua missão.
O SIRP não detalha quais as funções que registaram mais candidaturas, mas admite que o processo de renovação de quadros poderá levar a novas vagas de recrutamento.
O SIRP agrega, sob a sua alçada o SIS e o SIED. O SIS atua em território nacional, na salvaguarda da segurança interna através da prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem, da criminalidade organizada, da proliferação e das ciberameaças, por exemplo.
Já o SIED atua sem limitação de área geográfica e dedica-se à produção de informações estratégicas de defesa, contribuindo para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português.
