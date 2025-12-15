Mota-Engil assina contrato de concessão do túnel imerso no Brasil em fevereiro

A cerimónia de assinatura do contrato de concessão para a construção do túnel imerso no Brasil, que ligará as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, e cuja concessão ficará a cargo da portuguesa Mota-Engil, foi agendada para fevereiro de 2026. Isto depois de o grupo de construção da família Mota ter pedido a prorrogação da assinatura do contrato.

Inicialmente a Mota-Engil tinha adiantado que esperava assinar até ao final deste ano o contrato relativo à construção, operação e manutenção do túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, e cujo contrato ganhou numa disputa com a espanhola Acciona.

No entanto, na semana passada, a construtora portuguesa pediu ao Governo de São Paulo a prorrogação do prazo para assinatura do contrato de concessão, para concluir etapas internas obrigatórias, como a constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE), para gerir financeiramente um projeto.

Segundo a imprensa brasileira, a data prevista para assinatura da obra era 28 de janeiro, após este pedido de prorrogação do prazo. No entanto, o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini informou que a assinatura deverá ocorrer apenas em fevereiro.

A Mota-Engil ganhou, em setembro, o leilão para a concessão do primeiro túnel imerso do Brasil, por um período de 30 anos. A Mota-Engil contabiliza que o montante de investimento ascenderá a cerca de 8 biliões de reais, equivalente a 1,255 mil milhões de euros, “dos quais até 5,8 biliões de reais virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal, sendo o restante da responsabilidade da empresa concessionária”.