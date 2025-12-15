Mota-Engil assina contrato de concessão do túnel imerso no Brasil em fevereiro
Construtora portuguesa, que venceu concurso para construir a travessia que ligará as cidades de Santos e Guarujá, tinha pedido na semana passada a prorrogação do prazo para assinatura do contrato.
A cerimónia de assinatura do contrato de concessão para a construção do túnel imerso no Brasil, que ligará as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, e cuja concessão ficará a cargo da portuguesa Mota-Engil, foi agendada para fevereiro de 2026. Isto depois de o grupo de construção da família Mota ter pedido a prorrogação da assinatura do contrato.
Inicialmente a Mota-Engil tinha adiantado que esperava assinar até ao final deste ano o contrato relativo à construção, operação e manutenção do túnel que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá, e cujo contrato ganhou numa disputa com a espanhola Acciona.
No entanto, na semana passada, a construtora portuguesa pediu ao Governo de São Paulo a prorrogação do prazo para assinatura do contrato de concessão, para concluir etapas internas obrigatórias, como a constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE), para gerir financeiramente um projeto.
Segundo a imprensa brasileira, a data prevista para assinatura da obra era 28 de janeiro, após este pedido de prorrogação do prazo. No entanto, o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini informou que a assinatura deverá ocorrer apenas em fevereiro.
A Mota-Engil ganhou, em setembro, o leilão para a concessão do primeiro túnel imerso do Brasil, por um período de 30 anos. A Mota-Engil contabiliza que o montante de investimento ascenderá a cerca de 8 biliões de reais, equivalente a 1,255 mil milhões de euros, “dos quais até 5,8 biliões de reais virão de aportes públicos divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal, sendo o restante da responsabilidade da empresa concessionária”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Mota-Engil assina contrato de concessão do túnel imerso no Brasil em fevereiro
{{ noCommentsLabel }}