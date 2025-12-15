Novobanco renova patrocínio à Lisbon Design Week 2026 e apoia Young Design Generation com o MUDE

A Young Design Generation abre candidaturas a 1 de janeiro de 2026, com prazo até 29 de fevereiro. A shortlist será anunciada na primeira semana de março e a exposição no MUDE inicia-se a 27 de maio,

O Novobanco renovou o patrocínio para a edição de 2026 da Lisbon Design Week, reforçando o apoio ao design contemporâneo em Portugal e assumindo-se também como principal patrocinador da iniciativa Young Design Generation (YDG), promovida em parceria com o MUDE — Museu do Design.

Esta colaboração pretende destacar a nova geração de designers portugueses ou residentes em Portugal, com menos de 35 anos, através de uma convocatória aberta que celebra a criatividade, a experimentação e a diversidade, dando visibilidade a projetos que refletem as transformações do design enquanto prática cultural, social e ecológica.

O MUDE participa neste acordo que prevê duas novidades para 2026: a incorporação, no seu acervo, de uma peça selecionada pelo júri da Young Design Generation e a atribuição de um programa de mentoria a um dos designers participantes.

A Lisbon Design Week é um evento anual realizado entre 27 e 31 de maio e patrocinado pelo Novobanco desde a sua génese. O evento destaca criadores e dinamiza galerias, estúdios, oficinas e instituições em Lisboa, promovendo a inovação e a cultura material do design português, sobretudo de objetos produzidos em Portugal ou com materiais nacionais. Esta semana coincide com a ARCO Lisboa e integra uma exposição associada à coleção de Fotografia Contemporânea do Novobanco no espaço do Marquês de Pombal.

A Young Design Generation abre candidaturas a 1 de janeiro de 2026, com prazo até 29 de fevereiro. A shortlist será anunciada na primeira semana de março e a exposição no MUDE inicia-se a 27 de maio, primeiro dia da Lisbon Design Week.