Presidente da empresa OLI morreu aos 72 anos em Aveiro

O presidente da OLI, António Oliveira, morreu esta segunda-feira aos 72 anos, informou a empresa produtora de autoclismos com sede em Aveiro. Numa nota publicada na sua página na rede social Facebook, a OLI refere que a perda de António Oliveira “é profundamente sentida em toda a empresa e por todos os que tiveram o privilégio de com ele trabalhar”.

“Ao longo de mais de quatro décadas, o engenheiro António Oliveira foi um exemplo de rigor, dedicação, responsabilidade e proximidade. Estes valores continuarão a orientar a forma como trabalhamos, garantindo a fidelidade à sua visão e a continuidade do desenvolvimento sustentável da empresa. A sua memória permanecerá viva e orientará o futuro da OLI”, refere a mesma nota.

Segundo a empresa, as cerimónias fúnebres decorrem na terça-feira na sede da OLI e serão abertas ao público. O velório terá início às 10:00, seguindo-se uma missa às 16:30. Através de uma nota de pesar, o município também manifestou o seu mais profundo pesar pelo falecimento de António Oliveira, considerado uma figura incontornável do setor industrial e empresarial português.

“Ao longo do seu percurso, António Oliveira afirmou-se como um exemplo de rigor, dedicação, responsabilidade e proximidade, valores que marcaram de forma decisiva o crescimento, a inovação e a projeção da OLI, em Portugal e além-fronteiras”, diz a autarquia.

Citado na mesma nota, o presidente da Câmara de Aveiro, Luís Souto Miranda, destaca “um trajeto pautado por uma liderança ímpar, visão estratégica e inovadora e uma notável capacidade de inspirar pessoas e organizações”, sublinhando “o contributo relevante deixado para o desenvolvimento económico nacional, a valorização da inovação e a afirmação internacional da indústria portuguesa”.

O presidente da OLI foi condecorado pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial – Classe do Mérito Industrial no passado mês de julho.

Esta distinção visou reconhecer o percurso excecional de António Oliveira no setor industrial e empresarial, destacando o seu contributo para o desenvolvimento económico nacional, a promoção da inovação e a projeção internacional da indústria portuguesa.

O percurso de António Oliveira já havia sido anteriormente distinguido com o prémio EY Entrepreneur of the Year – Inovação (2021) e com um Prémio Especial nos Prémios Exportação & Internacionalização (2024), pelo seu papel transformador na liderança da OLI. António Oliveira foi também presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro entre dezembro de 2021 e setembro de 2025.