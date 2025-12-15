Regulador confirma. Preço regulado da luz sobe 1% em 2026

Os preços regulados da luz vão subir, em média, 1% no próximo ano, informa a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), através de um comunicado partilhado esta segunda-feira. A decisão do regulador vai ao encontro da proposta apresentada em outubro passado, na qual já havia sido proposto um aumento dos preços, em média, de 1%.

“Com taxas e impostos, a fatura mensal apresentará aumentos entre 0,18 e 0,28 euros no início do próximo ano”, calcula, ainda, o regulador, que sublinha que o aumento é inferior à taxa de inflação prevista.

Os aumentos de 18 cêntimos e 28 cêntimos dizem respeito, respetivamente, ao típico casal sem filhos (com uma potência de 3,45 kVA e consumo que ronda os 1900 quilowatts-hora (kWh) por ano) e a um casal com dois filhos (potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano).

Neste sentido, o típico casal sem filhos deverá passar a pagar uma fatura mensal de eletricidade de 36,82 euros, enquanto um casal com dois filhos receberá uma conta, todos os meses, em torno dos 95 euros.

Olhando a um período de cinco anos, em Portugal continental, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado terão registado uma variação média anual de 1,7%, no período de 2021 até 2026.

Famílias veem componente que afeta mercado liberalizado subir 3,5%

Já no mercado liberalizado, os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente. No entanto, existe uma componente do preço regulado, definida pela ERSE, que afeta também o preço praticado no mercado liberalizado: evolui da mesma forma nos dois mercados, embora as restantes componentes do preço estejam na mão dos comercializadores.

Essa componente, comum a ambos os mercados, chama-se tarifa de Acesso às Redes, e deve refletir os encargos com a utilização coletiva das infraestruturas de redes. Em 2026, essa tarifa sobe 3,5% para as famílias, embora desça para as empresas, cujo nível de tensão é mais elevado (-2,9% em muito alta tensão e -0,8% em alta tensão).

Os consumidores em mercado liberalizado, no final de setembro de 2025, totalizavam cerca de 5,8 milhões. Já cerca de 817 mil clientes permaneciam, no final de setembro de 2025, no mercado regulado.

(Atualizada pela última vez às 20:57)