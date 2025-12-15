Sondagem. Ventura em vantagem na primeira volta das presidenciais
O líder do Chega surge à frente na última sondagem da Universidade Católica, ainda que em empate técnico com Marques Mendes e Gouveia e Melo. Na segunda volta, Ventura perde contra todos.
André Ventura é o favorito, com 22% das intenções de voto, na última sondagem da CESOP – Universidade Católica, para a RTP, Antena 1 e Público, divulgada esta segunda-feira, ainda que em empate técnico com Luís Marques Mendes (20%) e Henrique Gouveia e Melo (18%) se se tiver em conta as margens de erro.
O candidato António José Seguro aparece com 16% na consulta pública para a corrida a Belém, marcada para 18 de janeiro. João Cotrim de Figueiredo surge depois, com 14%, seguido por Catarina Martins e António Filipe, ambos com 3%, Jorge Pinto (2%) e Manuel João Vieira (menos de 1%).
Já numa segunda volta das presidenciais, a sondagem aponta para a derrota de Ventura qualquer que seja o adversário – é, aliás, o candidato com maior taxa de rejeição entre os cinco candidatos com mais intenções de voto, com 71% dos inquiridos a responder que “de certeza” nunca votariam no presidente do Chega. Por exemplo, face a Seguro, o líder do Chega tem 29% das intenções de voto contra os 66% do candidato apoiado pelo PS. Já Gouveia e Melo ganharia com 68% e Marques Mendes com 69% a André Ventura, que teria 25% e 26%, respetivamente, num frente a frente.
O inquérito da CESOP teve lugar entre 4 e 12 de dezembro, por telefone, com 1.185 respostas válidas – 43% das quais dadas por mulheres. A margem de erro máximo da amostra é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.
