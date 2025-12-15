Presidenciais 2026

Sondagem. Ventura em vantagem na primeira volta das presidenciais

  • ECO
  • 20:18

O líder do Chega surge à frente na última sondagem da Universidade Católica, ainda que em empate técnico com Marques Mendes e Gouveia e Melo. Na segunda volta, Ventura perde contra todos.

André Ventura é o favorito, com 22% das intenções de voto, na última sondagem da CESOP – Universidade Católica, para a RTP, Antena 1 e Público, divulgada esta segunda-feira, ainda que em empate técnico com Luís Marques Mendes (20%) e Henrique Gouveia e Melo (18%) se se tiver em conta as margens de erro.

O candidato António José Seguro aparece com 16% na consulta pública para a corrida a Belém, marcada para 18 de janeiro. João Cotrim de Figueiredo surge depois, com 14%, seguido por Catarina Martins e António Filipe, ambos com 3%, Jorge Pinto (2%) e Manuel João Vieira (menos de 1%).

numa segunda volta das presidenciais, a sondagem aponta para a derrota de Ventura qualquer que seja o adversário – é, aliás, o candidato com maior taxa de rejeição entre os cinco candidatos com mais intenções de voto, com 71% dos inquiridos a responder que “de certeza” nunca votariam no presidente do Chega. Por exemplo, face a Seguro, o líder do Chega tem 29% das intenções de voto contra os 66% do candidato apoiado pelo PS. Já Gouveia e Melo ganharia com 68% e Marques Mendes com 69% a André Ventura, que teria 25% e 26%, respetivamente, num frente a frente.

O inquérito da CESOP teve lugar entre 4 e 12 de dezembro, por telefone, com 1.185 respostas válidas – 43% das quais dadas por mulheres. A margem de erro máximo da amostra é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sondagem. Ventura em vantagem na primeira volta das presidenciais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Europeus propõem liderar “força multinacional” na Ucrânia

Lusa,

A força seria "composta por contribuições de nações voluntárias e apoiada pelos EUA", que liderariam, por seu lado, um "mecanismo para monitorizar e verificar o cessar-fogo", anunciaram os líderes.