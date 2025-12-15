SRS Legal assessora Miranza em aquisições de duas clínicas em Portugal

A equipa de Corporate & Finance da SRS Legal – liderada pela sócia Alexandra Valente e da qual fizeram parte os advogados Andreia Rodrigues Lopes e Gonçalo Mimoso – assessorou o grupo espanhol Miranza nas aquisições de duas clínicas oftalmológicas em Portugal. Este grupo conta com mais de 40 centros em Espanha, Andorra e Portugal.

“Tem sido um prazer trabalhar com o Grupo Miranza, quer pelo seu profissionalismo nas operações de M&A, quer pelo seu profundo conhecimento deste sector”, afirmou Alexandra Valente.

A Miranza, grupo oftalmológico espanhol com mais de 40 centros em Portugal, Espanha e Andorra, anunciou este mês que comprou a Oftalmocenter, um centro especializado localizado tem Guimarães.

Com esta aquisição, o grupo espanhol passa a contar com duas clínicas em território português, depois de ter comprado em maio deste ano a Clínica Oftalmológica das Antas, agora designada Miranza Coantas. Localizada no centro do Porto e dirigida por Manuel Monteiro Pereira, a primeira clínica da Miranza em Portugal conta com uma área superior a 300 metros quadrados e um corpo clínico com mais de 20 anos de experiência na área da saúde ocular.

Em comunicado, a Miranza refere que a “colaboração entre os dois centros permitirá ampliar o portefólio de serviços, melhorar o acesso dos pacientes a tratamentos avançados e potenciar a eficiência operacional do Grupo no norte e na área metropolitana do Porto”.

Fundada por Luís Manuel Rodrigo Gonçalves, a Oftalmocenter é “atualmente o único centro monográfico de oftalmologia em Guimarães, com uma equipa composta por seis oftalmologistas e três optometristas, e um edifício de 150 metros quadrados com capacidade de expansão”.