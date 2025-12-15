Tecnológica neerlandesa abre novo escritório no Porto e vai contratar mais 50 profissionais

O grupo neerlandês Conclusion, através da empresa Neotalent Conclusion, inaugurou um novo escritório no complexo Trinity Porto para os 115 colaboradores. A tecnológica prevê contratar mais 50 profissionais nos próximos dois anos.

“A abertura deste novo escritório no Porto reflete a relação sólida que temos vindo a construir ao longo dos últimos dez anos com o talento e com os nossos clientes do Norte do país”, refere a managing director da Conclusion Iberia e CEO da Neotalent Conclusion, citada em comunicado.

“Este passo reforça a proximidade que queremos manter com o ecossistema tecnológico local e confirma o papel cada vez mais relevante que o Porto tem no desenvolvimento da nossa operação”, explica a CEO Célia Vieira, que está responsável por desenhar a estratégia ibérica.

À semelhança da sede em Lisboa, o novo escritório adota o modelo multimarca do ecossistema Conclusion. Numa fase inicial vai acolher a equipa da Neotalent Conclusion, mas o espaço está preparado para receber colaboradores de diferentes empresas do grupo.

Em Lisboa, a Conclusion conta com uma equipa de cerca de 850 colaboradores, distribuídos pelas empresas Neotalent Conclusion, especialista em recrutamento tecnológico e prestação de serviços de TI, e a Score Conclusion, parceiro estratégico especializado em consultoria e implementação de projetos SAP.

Em comunicado, a tecnológica reforça que “com a ambição de alcançar uma faturação global de 2 mil milhões de euros até 2030, a contribuição da Conclusion Iberia será determinante, tanto através de crescimento orgânico como por via de aquisições”.

Em maio, o grupo neerlandês Conclusion, que comprou o negócio de recrutamento da Novabase por 51 milhões de euros, antecipou que irá voltar às aquisições em Portugal e Espanha para faturar 250 milhões.

Com três regiões de atuação (Benelux – Holanda, Bélgica e Luxemburgo; DACH – Alemanha, Áustria e Suíça; e Ibéria, composta por Portugal e Espanha), a Conclusion é uma holding com sede em Utrecht, mais de 30 empresas e cerca de 4.500 trabalhadores.