Vicaima de Vale de Cambra ‘abre’ mais de mil portas na cidade financeira de Casablanca

A portuguesa Vicaima forneceu mais de mil portas para o Borj Attijari, um dos mais recentes empreendimentos na paisagem urbana da cidade financeira de Casablanca, em Marrocos.

Neste complexo com 99 mil metros quadrados de área, que inclui a torre-sede do Banco Attijariwafa e vários edifícios de escritórios e serviços, a empresa detida pela família Costa Leite integrou diversas tipologias do Portaro, um conjunto composto por porta, aro e acessórios numa peça única.

“De entre as soluções integradas, destaca-se o Portaro Inverse, que privilegia a continuidade estética ao permitir o alinhamento perfeito entre portas, painéis ou guarnições, resultando em superfícies retilíneas e contínuas”, explica a empresa em comunicado.

Com 25 andares, a torre principal assume uma presença vertical, reforçada pela fachada de pedra, pelos detalhes contemporâneos e por um conceito orientado para conforto, produtividade e eficiência energética. A envolvente é complementada por edifícios de escritórios e por zonas comerciais.

A empresa de Vale de Cambra destaca que “a vertente estética assumiu especial relevância neste projeto, no qual foi essencial assegurar coerência visual entre torre, edifícios circundantes e espaços interiores”, realçando que “foram desenvolvidos e integrados diferentes revestimentos personalizados ao projeto”, entre os quais folha de madeira natural em tons carvalho, revestimentos decorativos em branco-pérola com textura ondulada e em vermelho intenso e lacados em cor branca.

“As soluções Vicaima instaladas no complexo contribuem para a identidade técnica e estética do Borj Attijari, assegurando segurança, durabilidade e integração visual num projeto que representa um novo patamar no desenvolvimento urbano e financeiro de Casablanca”, conclui a empresa detida pela família Costa Leite.

Em maio, como o ECO noticiou, a Vicaima anunciou um investimento de 28 milhões de euros no complexo industrial em Vale de Cambra com o objetivo de aumentar em 24% o volume de negócios e a capacidade produtiva “na ordem dos 30%”.

Fundada por Álvaro Pinho da Costa Leite — filho primogénito do histórico empresário Arlindo Soares de Pinho e irmão mais velho de Ilídio Pinho –, a empresa nasceu em 1959 como a “Florestal” dedicada à comercialização de materiais para carpintaria e construção civil e, volvidos apenas cinco anos, assume a designação Vicaima Industrial e inicia a produção de portas.

Liderado atualmente por Arlindo Costa Leite – os irmãos Humberto e Gabriela são os outros dois herdeiros — este negócio mantém-se na posse da família, que detém outros ativos como a participação na Almina (Minas de Aljustrel), que partilha com os irmãos Carlos e Jorge Martins, fundadores e acionistas da Martifer. O património familiar está avaliado pela Forbes em 381 milhões de euros, ocupando a 36º posição no ranking das maiores fortunas do país.

Em 2024, a faturação do negócio portas atingiu os 81 milhões de euros, representando uma “contribuição significativa” para a Vicaima Madeiras, que fechou o ano passado com um volume de negócios global próximo dos 115 milhões, acima dos 110 milhões no ano anterior. Com clientes na hotelaria, habitação e serviços (educação, saúde ou comércio), as exportações para mais de 30 países valem 90% das vendas, com destaque para o Reino Unido (quota de 33%) e Espanha (12%). E os mercados extraeuropeus sustentam já um terço das receitas da empresa nortenha.