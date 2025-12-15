Volvo lança campanha contra o uso excessivo do telemóvel

Ideias +M

A campanha, assinada pela Burson, procura sensibilizar para a importância da atenção plena e da presença nas relações pessoais, especialmente durante o período de Natal.

Mensagens ou likes não são abraços, esteja presente” é o claim da campanha digital lançada esta segunda-feira, dia 15, pela Volvo. A marca apela à redução do uso excessivo do telemóvel e à valorização da presença física junto de quem importa nesta época.

A iniciativa, desenvolvida pela agência Burson, vai estar presente nos canais digitais e nas Manhãs da Rádio Comercial, com live copies que incentivam a trocar quilómetros de scroll por quilómetros de presença real.

Em Portugal, cada pessoa passa, em média, 6 horas e 40 minutos por dia online, uma realidade que contribui para o fenómeno da “ausência presente”, quando, apesar da proximidade física, a atenção está focada nos ecrãs. A Volvo destaca este paradoxo para lembrar que percorremos muitos quilómetros no scroll sem sair do lugar, em detrimento do tempo dedicado às pessoas ao nosso redor.

A marca reforça a expansão do conceito de segurança para além do automóvel, incluindo também uma dimensão emocional. “Para a Volvo, estar em segurança significa não apenas chegar ao destino, mas também dar o passo que falta: o de estar, fisicamente, com quem realmente importa”, aponta em comunicado.

Esta campanha procura sensibilizar para a importância da atenção plena e da presença nas relações pessoais, especialmente durante o período natalício, sublinhando que mensagens e interações digitais não substituem o contacto humano direto.



