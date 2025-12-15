Wonder\Why assina rebranding da Vianas

O projeto abrangeu toda a reformulação da marca, incluindo estratégia de marca, universo visual, identidade verbal, assinatura, conceito criativo e campanha integrada de comunicação.

A Wonder\Why desenvolveu o rebranding da Vianas, companhia com mais de 40 anos no setor de soluções integradas de segurança. A transformação corporativa, anunciada a 15 de dezembro, assinala uma nova etapa de crescimento, modernização e visão futura para a Vianas, explica a agência.

O projeto da Wonder\Why abrangeu toda a reformulação da marca, incluindo estratégia de marca, universo visual, identidade verbal, assinatura, conceito criativo e campanha integrada de comunicação. O rebranding reflete os desafios atuais do setor da segurança, caracterizado por maior complexidade e necessidade de antecipação.

Fundada nos anos 1970, a Vianas estabeleceu-se como empresa familiar com forte presença nos segmentos dos bombeiros, proteção civil e, mais recentemente, na indústria e engenharia de segurança. Face à rápida evolução do mercado, a empresa alterou o seu modelo de comunicação, passando de uma segmentação baseada nos ‘setores’ para uma centrada nas ‘ameaças’. A marca deixa assim de enfatizar “o que tem para vender” para focar “o que os seus clientes enfrentam hoje”, evoluindo de “venda de produtos” para uma abordagem que antecipa incêndios, roubos, catástrofes climáticas, entre outras ameaças, enquadra a agência.

A nova assinatura “Vianas. Assuma o Controlo” sintetiza este reposicionamento, apresentando a empresa como uma parceira que ajuda a prever e preparar o futuro, reforçando a confiança dos clientes, parceiros e equipas.

O novo símbolo consiste na sobreposição de vários “V”, que simbolizam as diferentes forças que constituem a empresa — bombeiros, indústria, engenharia, tecnologia e consultoria — bem como todas as pessoas que contribuem para o impacto da organização, dentro e fora desta.

A mudança de identidade vai acompanhada de uma transformação interna na Vianas, que está a evoluir de modelos de microgestão para uma cultura assente na autonomia, responsabilidade partilhada e no desenvolvimento de talento, prossegue o comunicado.

Este rebranding integra o portefólio recente da agência, que inclui marcas como Super Bock Group, Grupo Bensaude, Centromarca, Augma Group, Kopke Group e a revista Grande Consumo.