5 coisas que vão marcar o dia

Depois da greve geral, de 11 de dezembro, a ministra do Trabalho recebe esta terça-feira a UGT para continuar a negociar o pacote da reforma laboral. A Comissão Europeia apresenta o seu plano para habitação acessível e são conhecidos os dados das vagas de emprego em Portugal e na UE. Não perca ainda o debate presidencial entre António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo.

Ministra do Trabalho recebe UGT

A ministra do Trabalho recebe hoje a UGT, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral. “Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou, um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião para esta terça-feira, às 17h, para prosseguir as negociações”, revelou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citada na nota do ministério enviada à Lusa.

Vagas de emprego em Portugal e na UE

O Eurostat divulga a taxa de vagas de emprego em Portugal e na UE do terceiro trimestre do ano. No segundo trimestre, só 1,4% de todos os postos de trabalho que compunham o mercado de trabalho português estavam vagos, sendo esta uma das taxas mais baixas da União Europeia (UE). Em comparação, e de acordo com os dados então publicados, em setembro, a média comunitária fixou-se em 2,1%.

Bruxelas apresenta plano para habitação acessível

A Comissão Europeia apresentará o Plano de Habitação a Preços Acessíveis após ter finalizado a consulta pública do programa de combate à crise habitacional. No início da tarde, os eurodeputados e a vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, debatem o plano europeu, que deverá incluir uma estratégia específica para construções e procedimentos administrativos simplificados para acelerar a renovação do parque habitacional da União Europeia.

Emprego e retalho nos EUA

Os Estados Unidos ficarão a conhecer a taxa de desemprego em novembro e novos dados sobre a evolução do mercado laboral. A maior economia do mundo divulga o relatório sobre o emprego (payroll) não agrícola (ADP) também no penúltimo mês do ano, bem como o ganho médio por hora trabalhada. Paralelamente, serão publicadas as vendas a retalho em outubro.

António José Seguro vs. João Cotrim Figueiredo

Na frente política, destaque para o debate entre os candidatos presidenciais António José Seguro e João Cotrim Figueiredo, às 21h00, na RTP. O último frente a frente está marcado para 22 de dezembro, na TVI, com Gouveia e Melo e Marques Mendes. Ao todo, estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos já confirmados às eleições, que se realizam a 18 de janeiro.