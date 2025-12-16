Adoção de IA pelas empresas portuguesas continua muito abaixo da média europeia

A adoção de inteligência artificial (IA) pelas empresas portuguesas e europeias acelerou este ano, mostraram os dados oficiais. Mas Portugal continua a comparar mal com os restantes países da União Europeia, segundo novos dados divulgados pelo Eurostat.

Contabilizando apenas as empresas com mais de dez trabalhadores, a taxa de adoção de tecnologias de IA em Portugal, segundo reportou o Instituto Nacional de Estatística (INE) em novembro, alcançou 11,54%. Já a média dos 27 atingiu 19,95%, apontou o gabinete oficial de estatísticas da UE — a distância é de 8,41 pontos percentuais.

Três anos depois do lançamento do ChatGPT, o ritmo de adoção de IA na Europa está finalmente a descolar. Enquanto no ano passado a adoção de IA pelas empresas portuguesas cresceu menos de um ponto percentual, este ano o crescimento foi de 2,91 pontos percentuais. Ainda assim, Portugal continuou com um dos ritmos mais lentos da Europa.

A compilação dos dados feita pelo Eurostat mostra também uma grande divergência na adoção de IA nas várias geografias. Por exemplo: a Dinamarca tem a maior taxa de adoção, superior a 42%, tendo registado o maior crescimento da UE entre 2024 e 2025, de 14,45 pontos percentuais.

Em contrapartida, a Grécia, que tem uma das mais baixas taxas de adoção de IA, de 8,93%, sofreu uma queda de 0,88 pontos percentuais face a 2024. Há quem esteja bem pior: a Roménia apresenta uma taxa de apenas 5,21%.

Quanto às utilizações mais comuns, a maioria das empresas que usam IA recorreram a esta tecnologia para analisar linguagem escrita, para gerar imagens, vídeos ou áudio, e para gerar texto ou voz.

A Comissão Europeia acredita que a IA é crucial para o futuro e competitividade da economia europeia. Foi com base neste indicador que desenvolveu e apresentou este ano a estratégia Apply AI, para acelerar a adoção de IA num conjunto de setores considerados mais críticos, incluindo nas pequenas e médias empresas (PME).

Simultaneamente, em Portugal, o Governo apresentou este mês três iniciativas que vão ao encontro deste tema, incluindo um pacto para acelerar as competências digitais. Mas a mais emblemática é a Agenda Nacional de IA.

Com 32 medidas que ainda não foram integralmente divulgadas, o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, estimou que a execução das medidas contribuirá com 2,7 pontos percentuais para o crescimento da economia nacional.

Gonçalo Matias também tem defendido que Portugal pode ser “líder” na adoção de IA, incluindo pelo setor público.