Álvaro Rodríguez de Codes: “Apoiamos o objetivo global de nos tornarmos uma empresa sem fumo até 2035”

A British American Tobacco (BAT) é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, com presença em mais de 180 países e uma história de 123 anos marcada pela inovação e pela capacidade de se reinventar. Em Portugal, a empresa reforçou recentemente o seu compromisso com o futuro ao inaugurar um novo escritório em Lisboa e ao nomear Álvaro Rodríguez de Codes como Country Manager da BAT Portugal, numa altura em que a organização acelera a sua transição global para produtos sem combustão e aposta na construção de Um Amanhã Melhor.

Nesta conversa, Álvaro Rodríguez de Codes falará sobre o papel de Portugal na estratégia da BAT, a visão da empresa para um Mundo sem Fumo, o impacto da inovação, e a importância da sustentabilidade e da inclusão na cultura corporativa.

Foi nomeado Country Manager da BAT Portugal. Pode-nos dizer o que é que esta nomeação representa para si?

Esta nomeação representa, acima de tudo, uma enorme honra e uma grande responsabilidade. Liderar a BAT em Portugal é um privilégio que encaro com entusiasmo, não só pelo reconhecimento da empresa na minha liderança, mas também pela oportunidade de continuar a contribuir para o crescimento sustentável da BAT num mercado onde temos uma presença sólida há mais de 35 anos.

Vejo esta nova etapa como um compromisso renovado com o desenvolvimento da nossa equipa local, com a inovação e com a proximidade aos consumidores portugueses. A recente abertura do nosso novo escritório em Lisboa marca precisamente o início de uma fase muito estimulante para a empresa no país – uma aposta clara no talento nacional e na aceleração da nossa transformação.

Portugal é um mercado estratégico para a BAT na Europa Ocidental e temos grandes ambições para o futuro. Queremos continuar a expandir o acesso a produtos inovadores com base em evidência científica, respondendo às necessidades em constante evolução dos consumidores adultos.

Esta nomeação simboliza, portanto, não apenas um marco pessoal na minha carreira, mas também a confiança da BAT no potencial de Portugal e no papel fundamental que o país desempenha na construção de um futuro mais sustentável para a indústria.

Quais são os objetivos estratégicos da BAT?

Os objetivos estratégicos da BAT assentam numa visão clara: construir Um Amanhã Melhor, através de uma transformação profunda rumo a um Mundo Sem Fumo. Estamos totalmente focados em oferecer alternativas inovadoras e sustentadas cientificamente aos consumidores adultos que, de outra forma, continuariam a fumar. Reconhecemos a nossa responsabilidade e estamos plenamente comprometidos com esta mudança.

A nossa ambição é tornar-nos uma empresa predominantemente sem fumo até 2035, garantindo que 50% das nossas receitas provêm das Novas Categorias. Atualmente, estas Novas Categorias representam cerca de 18% do total das receitas do Grupo, correspondendo a aproximadamente 3,43 mil milhões de libras em 2024, com 29,1 milhões de consumidores adultos dos nossos produtos sem combustão em todo o mundo. Para concretizar esta visão, definimos igualmente a meta de alcançar 50 milhões de consumidores de produtos sem fumo até 2030, apoiando-nos fortemente na ciência, na tecnologia e na inovação.

Como a BAT equilibra o negócio tradicional com o investimento em novas oportunidades de crescimento?

Estamos numa fase muito entusiasmante de transformação estratégica, em que procuramos equilibrar a excelência no nosso negócio tradicional com o investimento contínuo em novas oportunidades de crescimento. O nosso foco é duplo: continuar a gerir o negócio existente com rigor e responsabilidade, garantindo estabilidade e eficiência, enquanto aceleramos a transição para um portefólio cada vez mais inovador e sustentável de produtos sem combustão. A inovação está no centro da nossa estratégia e é um dos pilares fundamentais da nossa visão de construir Um Amanhã Melhor. Para isso, é essencial adotar uma abordagem dinâmica e orientada pela ciência, que nos permita desenvolver produtos alinhados com as necessidades e expectativas dos consumidores adultos.

Atualmente, investimos mais de 300 milhões de libras por ano em Investigação e Desenvolvimento (I&D), um esforço que reflete o nosso compromisso em impulsionar a ciência e a tecnologia como motores da transformação da BAT.

Que impacto tem a inovação na estratégia da BAT?

A inovação está no centro de tudo o que fazemos e é, sem dúvida, o motor da nossa transformação global. Desde o design dos produtos até à experiência do consumidor, a tecnologia desempenha um papel fundamental na garantia de qualidade, segurança e satisfação.

Trabalhamos com equipas multidisciplinares de cientistas, engenheiros e especialistas em dados para desenvolver soluções cada vez mais seguras e eficazes, todas sustentadas por evidência científica. A inovação não se limita aos produtos; estende-se também às operações internas, incluindo o uso de inteligência artificial, automação e análise de dados para melhorar processos e aumentar a eficiência.

O nosso objetivo é oferecer aos consumidores adultos, que de outra forma continuariam a fumar, alternativas validadas cientificamente que ajudem a reduzir os riscos associados ao tabaco. Um exemplo deste compromisso é o projeto global Omni™, que partilha a nossa jornada de transformação com a comunidade científica, autoridades de saúde pública, reguladores e investidores, demonstrando como estamos a construir um Mundo Sem Fumo através da ciência, da inovação e da sustentabilidade.

Em Portugal, adaptamos esta visão tecnológica ao mercado local, introduzindo produtos que respondem às preferências dos consumidores adultos e oferecendo opções sustentadas pela ciência. Acreditamos que a verdadeira inovação transforma comportamentos e melhora vidas.

Como é que a BAT Portugal está a contribuir na transformação do grupo para um sem fumo?

Na BAT Portugal, o compromisso é desempenhar um papel fundamental na transformação global do grupo rumo a um Mundo sem Fumo. A nível global, o grupo acrescentou 3,6 milhões de consumidores adultos de produtos sem fumo em 2024, que agora representam 18% das receitas do grupo. Em Portugal, o nosso objetivo é adaptar esta transição ao mercado português. Estamos a acelerar a introdução do nosso portefólio com produtos sem combustão – incluindo tabaco aquecido, produtos orais modernos e vapor – através de parcerias locais, envolvimento digital e ativação no retalho.

Em Portugal, estamos a reforçar a nossa cultura e a nossa organização para refletir o compromisso do grupo com a ciência, a inovação e a responsabilidade. Com isso, apoiamos o objetivo global de nos tornarmos uma empresa predominantemente sem fumo até 2035 e de chegarmos a 50 milhões de consumidores adultos até 2030. Isto significa trabalhar em estreita colaboração com consumidores adultos, decisores políticos e redes de retalho para criar um ambiente favorável à mudança, mantendo ao mesmo tempo elevados padrões de governação, marketing apenas para adultos e educação do consumidor.

Enquanto empresa, estamos a transformar não apenas o que oferecemos, mas também a forma como operamos – construindo uma organização mais ágil, digital e sustentável em Portugal, alinhada com a estratégia global da BAT, mas sensível ao contexto regulamentar, social e económico deste mercado.

E quanto à diversidade e inclusão na BAT?

A diversidade e a inclusão fazem parte do nosso ADN. Acreditamos que equipas diversificadas impulsionam a criatividade, a inovação e uma tomada de decisão mais equilibrada. Globalmente, 60% do nosso Conselho de Administração é composto por mulheres, 44% dos cargos de gestão e 37% das posições de liderança sénior são ocupadas por mulheres. Na Europa Ocidental, 60% dos cargos de liderança são femininos, e isso é um motivo de grande orgulho para nós. Diversidade e inclusão não são apenas valores para a BAT: são ferramentas essenciais para inovar, liderar com responsabilidade e criar valor sustentável para a empresa e para a sociedade.

Em Portugal, seguimos essa mesma filosofia: queremos criar um ambiente de trabalho onde todas as vozes são ouvidas, valorizadas e respeitadas. Para mim, a diversidade é um dos pilares da excelência, porque nos permite pensar de forma diferente, inovar com propósito e construir Um Amanhã Melhor para todos.