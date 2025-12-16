Antiga fornecedora da Autoeuropa fecha fábrica em Palmela. “Que seja apenas um ‘até breve'”

A Vanpro, fornecedora da Autoeuropa há três décadas, já encerrou a atividade industrial depois de, no início deste ano, a empresa do grupo alemão ter escolhido outro fornecedor para fazer os assentos do novo carro híbrido da Volkswagen.

“Hoje encerramos a história da Vanpro, localizada no Parque Industrial da Autoeuropa, no coração do setor automóvel”, escreveu a empresa numa publicação do Linkedin, destacando que “não é apenas o fim de uma atividade, mas a celebração de tudo o que construímos juntos”.

“Que este seja apenas um ‘até breve’ e que os nossos caminhos se cruzem novamente em novos projetos e oportunidades“, acrescenta a sociedade joint-venture entre a Faurecia e a Adient, que tinha a Autoeuropa como única cliente.

A Vanpro não foi escolhida pela Autoeuropa para fornecer os assentos da nova versão, híbrida, do modelo T-Roc da Volkswagen, uma decisão que ditou o fim da empresa criada no início de 1994.

A Brose Sitech, que vai produzir os assentos do novo modelo híbrido do T-Roc para a Autoeuropa, disponibilizou 125 vagas para os 475 trabalhadores da Vanpro que ficam no desemprego.

Em junho, a Comissão de Trabalhadores da Vanpro adiantou que já havia acordo com a administração para o despedimento coletivo dos 450 trabalhadores, “com uma compensação de 1,2 salários por cada ano de trabalho, numa altura em que a indemnização de lei seria na Vanpro entre 0,4 e 0,6 salários por ano, dependendo da antiguidade do trabalhador”. A estes valores será somado um prémio de assiduidade.