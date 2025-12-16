Câmara do Porto deverá apresentar “soluções” para metrobus já esta quinta-feira

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, anunciou durante a reunião do Executivo desta terça-feira que estará “em condições de apresentar soluções” para o metrobus já na próxima quinta-feira. Pedro Duarte não adiantou, contudo, mais detalhes, nomeadamente quando é que arranca a circulação no percurso da primeira fase, que liga a Casa da Música ao Império, e em que moldes. Os consecutivos atrasos têm sido motivo de polémica na Invicta.

“Eu disse que, até ao final do ano, haveria novidades [em relação ao metrobus]. Amanhã [quarta-feira] é a última reunião técnica com a Metro e na quinta-feira estaremos já em condições de apresentar soluções”, comprometeu-se Pedro Duarte durante a reunião com a vereação, para votação do orçamento de 491,3 milhões de euros para 2026.

“Em princípio, iremos cumprir aquilo com o que nos comprometemos e iremos cumprir já esta semana, se tudo correr dentro da normalidade”, assegurou o social-democrata na reunião desta terça-feira.

A linha do metrobus, também designado por BRT (Bus Rapid Transit), entre a Casa da Música e a Praça do Império, numa viagem de 12 minutos, já deveria ter entrado em funcionamento em setembro de 2024, num modelo em que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) irá operar autocarros movidos a hidrogénio. A segunda fase, até à Anémona, implicará uma viagem em 17 minutos. Neste caso, os prazos têm-se arrastado ainda mais.

Em resposta a uma moção apresentada pelo vereador do Chega, Miguel Corte Real, na última reunião camarária, a 10 de dezembro, o autarca social-democrata já se tinha comprometido a apresentar “soluções” para o metrobus até ao fim deste ano. Pedro Duarte anunciou mesmo que o município e a Metro do Porto estavam “numa fase avançada de discussão de índole técnica”, designadamente sobre a “semaforização”.

As relações entre a autarquia e a Metro do Porto melhoraram com a entrada do novo presidente da Metro do Porto, Emídio Gomes, depois do mau estar instalado entre a anterior administração e o então Executivo de Rui Moreira devido aos consecutivos atrasos.

“Não estou a dizer que vai estar a funcionar ainda este ano. Estou a dizer que ainda este ano vamos ter uma data para o início da fase 1 [do metrobus]”, vincou Pedro Duarte, durante aquela reunião do Executivo de 10 de dezembro. O autarca comprometeu-se igualmente a convidar a administração da Metro do Porto para uma reunião camarária com o objetivo de esclarecer a situação do BRT.

Eu disse que até ao final do ano haveria novidades [em relação ao metrobus]. Amanhã [quarta-feira] é a última reunião técnica com a Metro e na quinta-feira estaremos já em condições de apresentar soluções. Pedro Duarte Presidente da Câmara Municipal do Porto

Em outubro deste ano, o novo presidente da Metro do Porto, recentemente empossado, mandou parar temporariamente a segunda fase da obra na Avenida da Boavista, entre o Rosário e a Fonte da Moura, a qual tinha arrancado a 22 de setembro. Um mês depois, decidiu retomar a obra.

Dias antes, Pedro Duarte, que venceu depois as eleições autárquicas de 12 de outubro, tinha interposto uma providência cautelar para travar a empreitada. Esta tinha arrancado por ordem da administração então em funções.

Na ocasião, a transportadora justificava a nova decisão: “A Comissão Executiva da Metro do Porto informa que foi possível encontrar uma solução de consenso para uma paragem técnica temporária da obra da fase II do projeto BRT/MetroBus, durante a qual serão assegurados os serviços estritamente necessários de segurança e vigilância de estaleiro de vedações de obra”.

Em novembro deste ano, a Metro do Porto e a STCP chegaram a um acordo sobre os termos do memorando de entendimento que permitirá iniciar a circulação dos autocarros do BRT da Avenida da Boavista.