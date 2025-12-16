Energia

Comissão Europeia pede que nunca mais seja importado gás russo liquefeito

  • Lusa
  • 10:20

Dan Jørgensen, comissário europeu para a Energia, disse que esta é uma decisão sem volta atrás. "Não é temporária ou limitada no tempo”, acrescentou, perante o Parlamento Europeu.

A Comissão Europeia insistiu esta terça-feira no “não para sempre” ao gás russo liquefeito e advertiu para os perigos que podem advir se a União Europeia (UE) se der “ao luxo de repetir erros do passado”.

“Todos vão perceber, de Moscovo a Washington, o que estamos a fazer […]. É uma decisão histórica”, disse o comissário para a Energia, Dan Jørgensen, durante um debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, em França.

O comissário europeu acrescentou que é uma decisão sem volta atrás: “Não é temporária ou limitada no tempo.”

Pedindo aos eurodeputados que respaldem esta decisão do Executivo comunitário, Dan Jørgensen acrescentou que acabar com a importação de gás russo liquefeito por parte dos países da UE não é uma decisão que possa ser revista “daqui a seis meses ou ao sabor das circunstâncias nacionais de um determinado Estado-membro”.

Mesmo que haja paz [na Ucrânia], é um não para sempre, não vamos importar uma só molécula de gás, não nos podemos dar ao luxo de repetir os erros do passado“, comentou.

Já o eurodeputado Ville Matti Niinistö (Finlândia, do grupo dos Verdes), correlator do relatório que aprova o fim da importação de gás russo liquefeito, pediu aos restantes eurodeputados para pensarem a “longo prazo” e na oportunidade que a UE tem de “acabar com a dependência [energética] de países terceiros”.

Em consonância, Inese Vaidere (Letónia, Partido Popular Europeu), a outra correlatora do PE, sustentou que, “pela primeira vez, a União Europeia vai pôr cobro” e demonstrar que a Rússia “nunca foi um parceiro viável, que manipulou sempre o fluxo de gás para destabilizar governos”.

“Isto ficou claro com a Ucrânia […], estava a utilizá-la como arma de arremesso e a União Europeia precisa de alternativas”, apontou.

Em 3 de dezembro, a União Europeia chegou a acordo para proibir todas as importações de gás russo para o bloco comunitário no outono de 2027.

Os eurodeputados das comissões da Indústria, Investigação e Energia e do Comércio Internacional do Parlamento Europeu, bem como a presidência dinamarquesa do Conselho da UE, concordaram em proibir as importações de gás natural russo a partir da entrada em vigor do regulamento, no início de 2026, para o gás natural liquefeito (GNL) no mercado spot, e a partir de 30 de setembro de 2027 para o gás transportado por gasoduto.

A proibição dos contratos de longo prazo entrará em vigor, o mais tardar, em 1 de novembro de 2027.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Comissão Europeia pede que nunca mais seja importado gás russo liquefeito

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal será “muito brevemente” independente de gás russo

Lusa,

Montenegro diz que, atualmente “há apenas um importador que tem um contrato de longa duração ainda vigente” e que este ano “teve três descargas”.

1