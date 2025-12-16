Televisão

Confronto entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo visto por 952 mil telespectadores

Este é o debate mais visto de Gouveia e Melo. Já o confronto mais visto de André Ventura continua a ser aquele que o opôs a Luís Marques Mendes em 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores.

Pouco mais de 952 mil telespectadores assistiram ao confronto desta segunda-feira entre André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. O debate emitido em direito na RTP1 e RTP Notícias foi também transmitido em diferido pela Now.

Dividindo os resultados das audiências por canal: 754.815 assistiram na RTP1, 119.168 na RTP Notícias, 62.729 na Now, mesmo a seguir ao direto. A estes juntam-se outros 15.297 na “Now A Meia-noite”, mostram os dados da Dentsu para o +M.

Este é o debate mais visto de Henrique Gouveia e Melo. Já o confronto mais visto de André Ventura continua a ser aquele que o opôs a Luís Marques Mendes em 25 de novembro, com 1.242.261 telespectadores. Continua a ser o debate mais visto até ao momento.

