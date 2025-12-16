Constitucional vs. Governo: Lei da Nacionalidade passa no essencial, concluem constitucionalistas

Quatro normas da Lei da Nacionalidade foram declaradas inconstitucionais, mas, “no essencial”, os juízes do Palácio de Ratton deixaram passar o diploma que alarga os prazos para obtenção da cidadania portuguesa, concluem vários constitucionalistas consultados pelo ECO.

Agora, o Presidente da República “terá de vetar o diploma e devolvê-lo à Assembleia da República, que pode com a mesma maioria de direita confirmar a lei”, apesar do veredicto do Tribunal Constitucional (TC), explica ao ECO o constitucionalista Jorge Pereira da Silva.

Ainda assim, o chefe do Estado pode voltar a chumbar a lei e enviá-la novamente para o TC, adiando assim a entrada em vigor do texto legal para finais de janeiro ou fevereiro, alerta José Moreira da Silva. O perito em Direito Fundamental refere, no entanto, que as normas declaradas inconstitucionais “não minam o essencial da lei”, que acabou por ser validada pelos juízes.

“Mesmo sem as normas inconstitucionais, o Governo conseguirá levar a cabo o essencial da reforma que pretendia”, alinha pelo mesmo diapasão o constitucionalista Tiago Duarte. A norma que alarga os prazos para pedir a nacionalidade portuguesa de cinco para 10 anos (para estrangeiros de todos os países) e para sete anos (para cidadãos dos países de língua oficial portuguesa e para cidadãos da União Europeia) passou pelo crivo do TC, exemplifica José Moreira da Silva.

“As soluções fundamentais constantes das alterações legislativas aprovadas ficaram intactas depois da decisão do TC, dado que a fiscalização solicitada incidiu sobre aspetos laterais e de direito transitório, e apenas considerou inconstitucionais metade das normas objeto de apreciação”, considera Jorge Bacelar Gouveia.

Outras normas que foram declaradas inconstitucionais como a perda de nacionalidade para quem cometa crimes com pena de prisão superior a quatro anos serão “facilmente ultrapassáveis”.

“O próprio TC deu pistas sobre como é possível contornar essa inconstitucionalidade”, considera Moreira da Silva. “Por exemplo, é possível colocar como condição a não prática de crimes para a verificação da correspondência com a sociedade portuguesa em vez do mecanismo ser automático de perda de nacionalidade”, esclarece. “O problema aqui está na automaticidade, porque tem de haver uma apreciação casuística”, acrescenta.

No mesmo sentido, Tiago Duarte considera que o Governo, designadamente os partidos que o sustentam no Parlamento (PSD e CDS), podem “‘salvar’ algumas das normas inconstitucionais se as reformular, no caso em que o TC considerou que as normas eram pouco determinadas/densas e mesmo no caso em que entendeu que crimes ‘pouco graves’ não deviam poder impedir acesso à nacionalidade“.

De resto, a maioria de direita que aprovou a lei poderá voltar a confirmar o voto, ultrapassando assim o veto do TC, assinala Moreira da Silva, ainda que PSD já tenha mostrado abertura para fazer alguns ajustes ao diploma. Resta saber se o Chega vai acompanhar essas mudanças, abdicando de bandeiras como a perda de nacionalidade para quem comete crimes.

O Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucionais quatro normas relativas à lei da nacionalidade, três das quais por unanimidade, tendo a quarta merecido apenas o voto contra de um dos juízes. E considerou igualmente inconstitucionais as alterações ao Código Penal.

Uma das normas vetada pelos juízes do Palácio Ratton é a relativa ao efeito automático da lei no acesso à cidadania portuguesa por quem for condenado a prática de crime com pena superior a dois anos. A alteração ao Código Penal previa a possibilidade de um juiz aplicar como pena acessória, por crimes graves, a perda da nacionalidade.

O decreto do Parlamento que revê a Lei da Nacionalidade e outro que altera o Código Penal para incluir a perda de nacionalidade como pena acessória, ambos com origem numa proposta de lei do Governo PSD/CDS-PP, foram aprovados a 28 de outubro, com 157 votos a favor, de PSD, Chega, IL, CDS-PP e JPP, e 64 votos contra, de PS, Livre, PCP, BE e PAN.

Na leitura pública destas decisões, no Palácio Ratton, em Lisboa, foi anunciado que houve unanimidade relativamente a três das quatro normas do decreto que revê a Lei da Nacionalidade declaradas inconstitucionais, bem como quanto às normas do decreto que cria perda de nacionalidade como pena acessória. Em causa a violação do princípio da igualdade e da proporcionalidade.

Quais foram as normas declaradas inconstitucionais?