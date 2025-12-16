“Contabilista 3.0” vai marcar presença no Congresso da OCC em 2026

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vai realizar o próximo Congresso em setembro de 2026, depois de ter adiado o que estava agendado para este ano. Num evento que servirá de momento de debate e reflexão entre os profissionais da área, o tema “Contabilista 3.0 e a governança” estará no centro da discussão, uma iniciativa que pretende ajudar os contabilistas a libertarem-se de tarefas rotineiras e a alcançar o seu verdadeiro potencial: serem parceiros estratégicos das empresas.

“Após o adiamento, por razões logísticas, da organização do 8.º Congresso dos Contabilistas Certificados, de 2025 para 2026, este ano terá lugar, em setembro, o grande encontro de profissionais para debate e reflexão sobre o passado, presente e futuro da profissão”, indica a OCC no plano de atividades e orçamento referente ao próximo ano, especificando que o evento vai decorrer na mesma altura em que se celebra o Dia Nacional do Contabilista Certificado, a 21 de setembro.

O Congresso terá como mote o “Contabilista 3.0 e a governança”, num ano que será marcado pela implementação deste projeto que tem como objetivo facilitar a troca de dados entre empresas e contabilistas certificados.

Como o EContas avançou, os primeiros passos para criar o chamado “Contabilista 3.0” vão ser dados no próximo ano. O objetivo da OCC é apresentar uma proposta de alteração legislativa ao Executivo em 2026 para criar e implementar uma central de dados que facilite a troca de informações entre empresas e contabilistas certificados e ajude a libertar os profissionais de tarefas rotineiras.

“O Contabilista 3.0 deve libertar-se de tudo o que é redutor na sua relação com a empresa e entidades públicas e focar-se naquilo que é verdadeiramente importante. Para tal, pretendemos desenvolver e implementar um processo centralizador de documentos, zero papel, assente numa entidade que centralize todos os documentos das empresas e uma central de consentimento em que os documentos sejam disponibilizados aos contabilistas certificados responsáveis pelas empresas”, refere a OCC no plano de atividades para 2026.

Novas ferramentas para reforçar valor do contabilista

O Congresso vai servir “para anúncio de novas ferramentas, disponibilização de novos serviços, reflexão sobre as mais recentes modas da profissão e debate sobre o caminho para o reforço do interesse público e valor acrescentado dos contabilistas certificados”, refere a Ordem no mesmo documento.

“Paralelamente, neste evento teremos também espaços para socialização e dinamização entre colegas, por forma a reforçar os laços éticos e deontológicos entre colegas, promover redes de contactos e novas oportunidades de crescimento e valorização pessoal e profissional”, acrescenta a entidade liderada por Paula Franco.

O plano aponta ainda que o “valor do orçamento para 2026 referente às inscrições no 8.º Congresso dos Contabilistas Certificados é 174.690 euros, igual ao considerado no orçamento de 2025″.