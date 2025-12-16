Internacional

CPLP suspende Guiné-Bissau e elege Timor-Leste para presidência temporária

  • Lusa
  • 15:27

A CPLP elegeu ainda a República Democrática de Timor-Leste para exercer a presidência da organização de forma temporária.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) elegeu esta terça-feira Timor-Leste para assumir, temporariamente, a presidência da organização e suspendeu a Guiné-Bissau das suas atividades, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde.

Em termos de decisões concretas, a cimeira decidiu, em primeiro lugar, suspender a participação da República da Guiné-Bissau em todas as atividades da CPLP até à retoma da ordem constitucional”, declarou José Luís Livramento, após a cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo da CPLP, em que Cabo Verde foi representado pelo Presidente da República, José Maria Neves.

Na reunião, convocada para analisar a situação na Guiné-Bissau e realizada em formato virtual, os chefes de Estado e de Governo da CPLP elegeram ainda a República Democrática de Timor-Leste para exercer a presidência da CPLP “pro tempore“.

 

CPLP recomenda suspensão temporária da Guiné-Bissau

Lusa,

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa recomendam ainda a transferência da presidência da organização para outro Estado-membro.