Desporto em grupo ganha importância como ferramenta de socialização e contra a solidão, de acordo com dados do Observatório GO fit
32% dos utilizadores de centros desportivos treinam acompanhados seja com amigos ou familiares, de acordo com dados do Observatório GO fit que analisou os hábitos de mais de 18.000 pessoas em Espanha.
Especificamente, 10,62% vão com amigos e 21,59% com familiares, uma tendência que aponta para o papel do desporto como espaço de relacionamento social.
Estes números são divulgados por ocasião do Dia Internacional contra a Solidão Indesejada e inserem-se num contexto em que uma em cada cinco pessoas em Espanha (20%) afirma sentir solidão indesejada, de acordo com o Observatório Estatal da Solidão Indesejada. Destas, duas em cada três afirmam estar nesta situação há mais de dois anos, o que evidencia o seu caráter persistente.
O estudo da GO fit também reflete a importância das atividades em grupo como ambientes de socialização. 42 % dos utilizadores participam regularmente em atividades dirigidas e outros 23 % fazem-no ocasionalmente.
A empresa indica num comunicado que, durante o último ano, foram ministradas mais de 205 000 sessões deste tipo, com um total de 5,5 milhões de participantes, números que destacam o alcance destas práticas.
Para o vice-presidente da GO fit, Alfonso Arroyo, a prática desportiva «vai além do exercício físico» e torna-se uma oportunidade para «partilhar momentos, fortalecer laços e criar novas relações». Através das «atividades e espaços comuns, promovem-se encontros que ajudam a combater a solidão», afirmou. Estes aspetos são especialmente relevantes em grupos mais vulneráveis à solidão, como os idosos.
