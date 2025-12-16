Desporto em grupo ganha importância como ferramenta de socialização e contra a solidão, de acordo com dados do Observatório GO fit

Especificamente, 10,62% vão com amigos e 21,59% com familiares, uma tendência que aponta para o papel do desporto como espaço de relacionamento social.

Estes números são divulgados por ocasião do Dia Internacional contra a Solidão Indesejada e inserem-se num contexto em que uma em cada cinco pessoas em Espanha (20%) afirma sentir solidão indesejada, de acordo com o Observatório Estatal da Solidão Indesejada. Destas, duas em cada três afirmam estar nesta situação há mais de dois anos, o que evidencia o seu caráter persistente.

O estudo da GO fit também reflete a importância das atividades em grupo como ambientes de socialização. 42 % dos utilizadores participam regularmente em atividades dirigidas e outros 23 % fazem-no ocasionalmente.

A empresa indica num comunicado que, durante o último ano, foram ministradas mais de 205 000 sessões deste tipo, com um total de 5,5 milhões de participantes, números que destacam o alcance destas práticas.

Para o vice-presidente da GO fit, Alfonso Arroyo, a prática desportiva «vai além do exercício físico» e torna-se uma oportunidade para «partilhar momentos, fortalecer laços e criar novas relações». Através das «atividades e espaços comuns, promovem-se encontros que ajudam a combater a solidão», afirmou. Estes aspetos são especialmente relevantes em grupos mais vulneráveis à solidão, como os idosos.