Donas da Milaneza e da Amparo juntam operações de moagem para ‘sustentar’ indústria nacional da farinha
Os grupos Cerealis e Better Foods decidiram avançar com a fusão das respetivas operações de moagem, juntando assim a Cerealis Moagens com as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos.
O Grupo Cerealis e o Grupo Better Foods anunciaram esta terça-feira um acordo para integrar as respetivas operações de moagem, numa parceria que irá reunir a Cerealis Moagens e as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos.
Em comunicado, os dois grupos explicam que esta iniciativa visa “reforçar a competitividade e a capacidade industrial do setor moageiro português, num momento de rápida transformação do mercado ibérico”.
Por outro lado, explicam ainda, pretende igualmente “contribuir para fortalecer a sustentabilidade da indústria nacional da farinha, mantendo a garantia de um abastecimento eficiente, fiável e competitivo num setor essencial para a economia”.
Pedro Moreira da Silva, CEO da Cerealis, sustenta que “a nova escala dos principais operadores ibéricos está a redefinir o patamar competitivo” neste setor, frisando que esta parceria permite “acompanhar essa evolução, ao reforçar a eficiência e a capacidade de investir, inovar e prestar um serviço mais robusto”.
“É um passo fundamental para construirmos um projeto industrial capaz de responder a um mercado mais exigente, assegurando qualidade crescente e continuidade de fornecimento aos nossos clientes”, completa o líder da empresa que detém a Milaneza e a Nacional, entre outras marcas.
Citado na mesma nota, Armando Miranda, CEO do grupo Better Foods, que detém uma dezena de marcas, incluindo a famosa Amparo, fala numa “oportunidade para somar competências e reforçar a posição da atividade moageira portuguesa, num contexto ibérico cada vez mais rigoroso”.
O responsável do grupo que resultou da fusão da Ceres com a Germen – integra sete empresas, incluindo quatro industriais dedicadas sobretudo à produção de farinhas, empregando perto de 275 pessoas – sustenta que esta integração vai “acelerar a modernização industrial e melhorar a capacidade de servir o mercado, beneficiando clientes, colaboradores e parceiros”.
(Notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Donas da Milaneza e da Amparo juntam operações de moagem para ‘sustentar’ indústria nacional da farinha
{{ noCommentsLabel }}