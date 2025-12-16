Donas da Milaneza e da Amparo juntam operações de moagem para ‘sustentar’ indústria nacional da farinha

O Grupo Cerealis e o Grupo Better Foods anunciaram esta terça-feira um acordo para integrar as respetivas operações de moagem, numa parceria que irá reunir a Cerealis Moagens e as unidades Ceres, Germen, Granel e Carneiro Campos.

Em comunicado, os dois grupos explicam que esta iniciativa visa “reforçar a competitividade e a capacidade industrial do setor moageiro português, num momento de rápida transformação do mercado ibérico”.

Por outro lado, explicam ainda, pretende igualmente “contribuir para fortalecer a sustentabilidade da indústria nacional da farinha, mantendo a garantia de um abastecimento eficiente, fiável e competitivo num setor essencial para a economia”.

Pedro Moreira da Silva, CEO da Cerealis, sustenta que “a nova escala dos principais operadores ibéricos está a redefinir o patamar competitivo” neste setor, frisando que esta parceria permite “acompanhar essa evolução, ao reforçar a eficiência e a capacidade de investir, inovar e prestar um serviço mais robusto”.

“É um passo fundamental para construirmos um projeto industrial capaz de responder a um mercado mais exigente, assegurando qualidade crescente e continuidade de fornecimento aos nossos clientes”, completa o líder da empresa que detém a Milaneza e a Nacional, entre outras marcas.

Citado na mesma nota, Armando Miranda, CEO do grupo Better Foods, que detém uma dezena de marcas, incluindo a famosa Amparo, fala numa “oportunidade para somar competências e reforçar a posição da atividade moageira portuguesa, num contexto ibérico cada vez mais rigoroso”.

O responsável do grupo que resultou da fusão da Ceres com a Germen – integra sete empresas, incluindo quatro industriais dedicadas sobretudo à produção de farinhas, empregando perto de 275 pessoas – sustenta que esta integração vai “acelerar a modernização industrial e melhorar a capacidade de servir o mercado, beneficiando clientes, colaboradores e parceiros”.

(Notícia em atualização)