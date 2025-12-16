Ercros. Bondalti reduz mínimo de aceitação da OPA para 50%

Com a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Ercros a entrar na fase final, a portuguesa Bondalti baixou o mínimo de aceitação para que a oferta tenha sucesso de 75% para 50%, criando as condições para que a operação seja concluída com sucesso. Regulador do mercado deverá divulgar prospeto da OPA após as comemorações do Natal.

Em comunicado enviado à CNMV, a química portuguesa informou que a condição mínima de aceitação da oferta, que inicialmente era de 68.577.150 ações, representativas de 75% do capital social votante da Ercros, foi reduzida. Segundo o mesmo comunicado, a Oferta terá sucesso desde que seja aceite “por um número de ações que permita ao Ofertante adquirir pelo menos mais da metade dos direitos de voto efetivos da Ercros“. Ou seja, o sucesso da OPA fica sujeito à aceitação mínima de 45.718.100 ações da gigante espanhola.

(Notícia em atualização)