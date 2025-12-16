Estado dá “presente de Natal” aos municípios. Veja aqui a localização dos 25 imóveis que trocam de mãos

Turismo, educação, florestas, ação social e cultura são alguns dos fins para os 25 imóveis transmitidos a 19 municípios pelo Estado central nesta semana, no âmbito do programa de transferência de competências de gestão de património público sem utilização.

Na cerimónia decorrida na quarta-feira no Palácio de Queluz, o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, destacou a “crescente adesão dos municípios a este processo”, cujo início remonta à governação de António Costa. Nos governos de Luís Montenegro, esta foi a terceira concessão de património público para reabilitação e colocação ao serviço dos munícipes.

“Acreditamos que os imóveis devem estar ao serviço das populações e o Estado deve agir como pessoa de bem. Agilizamos os processos, com vista a assegurar uma utilização virtuosa dos imóveis”, destacou João Silva Lopes, realçando o empenho do Governo de “afetar este património, que é de todos, às reais necessidades das populações”.

Desde outubro do ano passado, data da primeira transferência em governos do atual primeiro-ministro, 48 municípios receberam 74 imóveis, aos quais estas autarquias terão de alocar 62 milhões de euros reabilitação deste património que passará a servir os munícipes.

No que concerne ao novo pacote de 25 imóveis, este implicará um investimento municipal de 13,54 milhões de euros, dos quais mais de um quinto terá origem numa vila ribatejana, Vila Nova da Barquinha.

Veja aqui todos os imóveis do contrato agora assinado.

Sintra

Função anterior – Serviço de Finanças 3

Novo uso – Serviços municipais

Investimento – 10.000 euros

Tomar

Função anterior – 4 casas de função

4 casas de função Novo uso – Habitação social

Habitação social Investimento – 20.882 euros

Mogadouro

Função anterior – Habitação de técnicos

Habitação de técnicos Novo uso – Habitação acessível

Habitação acessível Investimento – 35.000 euros

Arganil

Função anterior – Casa guarda florestal de Folques

Casa guarda florestal de Folques Novo uso – Posto de turismo

Posto de turismo Investimento – 75.000 euros

Fornos de Algodres

Função anterior – Habitação técnicos DRAP

Habitação técnicos DRAP Novo uso – Residência para funcionários públicos

Residência para funcionários públicos Investimento – 95.000 euros

Castro Verde

Função anterior – Edifício escolar; antiga cadeia

Novo uso – Centro de associações locais

Investimento – 123.600 euros

Vila Pouca de Aguiar

Função anterior – Casa florestal de Adagoi

Casa florestal de Adagoi Novo uso – Apoio operacional à Proteção Civil

Apoio operacional à Proteção Civil Investimento – 148.850 euros

Mira

Função anterior – Regência florestal

Regência florestal Novo uso – Serviços municipais

Serviços municipais Investimento – 150.000 euros

Vila do Conde

Função anterior – Posto fiscal de Vila Chã

Posto fiscal de Vila Chã Novo uso – Posto de turismo e biblioteca

Posto de turismo e biblioteca Investimento – 200.000 euros

Bragança

Função anterior – 3 antigas habitações de técnicos da DRAP

3 antigas habitações de técnicos da DRAP Novo uso – Habitação acessível

Habitação acessível Investimento – 265.530 euros

Arcos de Valdevez

Função anterior – Serviços públicos

Serviços públicos Novo uso – Residência cultural

Residência cultural Investimento – 300.000 euros

São Brás de Alportel

Função anterior – Casa de cantoneiros

Casa de cantoneiros Novo uso – Espaço turístico multifuncional

Espaço turístico multifuncional Investimento – 310.000 euros

Torre de Moncorvo

Função anterior – Casa florestal de Reboredo

Casa florestal de Reboredo Novo uso – Centro interpretativo da Serra de Reboredo

Centro interpretativo da Serra de Reboredo Investimento – 570.420 euros

Lisboa

Função anterior – Moradia

Moradia Novo uso – Creche

Creche Investimento – 935.868 euros

Viana do Castelo

Função anterior – Residência de estudantes

Residência de estudantes Novo uso – Centro de interpretação do Eixo Atlântico

Centro de interpretação do Eixo Atlântico Investimento – 960.000 euros

Bragança

Função anterior – Posto aquícola de Prado Novo

Posto aquícola de Prado Novo Novo uso – Centro interpretativo

Centro interpretativo Investimento – 1.000.000 de euros

Chaves

Função anterior – Residência de estudantes

Residência de estudantes Novo uso – Residência de estudantes

Residência de estudantes Investimento – 1.141.176 euros

Mangualde

Função anterior – Colégio de São José e Santa Maria

Colégio de São José e Santa Maria Novo uso – Centro educativo/Edutec Hub

Centro educativo/Edutec Hub Investimento – 1.599.321 euros

Figueira da Foz

Função anterior – Sede da Administração Florestal

Sede da Administração Florestal Novo uso – Edifício para centralização dos Serviços municipais

Edifício para centralização dos Serviços municipais Investimento – 2.600.000 euros

Vila Nova da Barquinha