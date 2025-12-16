Euribor desce a três e a seis meses e sobe a 12 meses para máximo desde abril

A taxa Euribor desceu esta terça-feira a três e a seis meses e subiu de novo a 12 meses para um novo máximo desde 02 de abril. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,057%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,164%) e a 12 meses (2,315%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,164% , menos 0,004 pontos do que na segunda-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,004 pontos do que na segunda-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor subiu para 2,315% , mais 0,005 pontos do que na segunda-feira e um novo máximo desde 2 de abril.

, a , mais 0,005 pontos do que na segunda-feira e um novo máximo desde 2 de abril. A Euribor a três meses cedeu para 2,057%, menos 0,015 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor em novembro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos: a três meses, subiu 0,008 pontos, para 2,042%, enquanto a seis e a 12 meses avançou 0,0024 pontos, para 2,131%, e 0,030 pontos, para 2,217%, respetivamente.

Esta semana, na quarta e na quinta-feira, realiza-se a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt.

Em 30 de outubro, a instituição liderada por Christine Lagarde manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

No final dessa reunião, que decorreu em Florença (Itália), Lagarde considerou que o BCE se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.