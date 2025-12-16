Fernando Alexandre ou se retrata ou perde condições para ser ministro, diz PS

O PS exigiu esta terça-feira ao ministro da Educação que retifique declarações “preconceituosas e discriminatórias” que proferiu sobre alunos de famílias com mais baixos rendimentos, caso contrário deixará de ter condições para estar no Governo.

Esta posição foi transmitida pelo líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, depois de Fernando Alexandre ter defendido que as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, caso contrário, dando prioridade aos bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente.

Esta terça-feira, durante a cerimónia de apresentação do novo modelo de ação social para o ensino superior, que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa, Fernando Alexandre considerou que é por “colocar nas residências universitárias os estudantes dos meios mais desfavorecidos que se degradam”, acrescentando que “o que vai acontecer às residências depende das universidades e politécnicos, mas também depende dos estudantes”.

“Se o senhor ministro não retificar o que disse, se não reconhecer que cometeu um erro grave, discriminatório, preconceituoso face às famílias com rendimentos mais baixos, deixou de ter condições de ser ministro da Educação. Portugal merece ter um ministro da Educação para todos os portugueses”, declarou Eurico Brilhante Dias.