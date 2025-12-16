Hoje nas notícias: turismo, comissões e Fórmula 1

O ano de 2025 terá sido o melhor de sempre para o turismo nacional, com receitas recorde de 30 mil milhões de euros, segundo o presidente do Turismo de Portugal. As comissões dos planos poupança reforma (PPR) sob a forma de fundos de investimento superam o retorno a cinco anos, o prazo mínimo para pedir o reembolso total do montante investido sem penalizações. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Turismo terá ano histórico com receitas recorde de 30 mil milhões de euros

As receitas do turismo no país — que correspondem ao dinheiro gerado pela atividade, incluindo gastos com alojamento, restauração, transportes, compras, entre outros serviços — deverão registar um crescimento de cerca de 6% em 2025, atingindo um novo máximo histórico de perto de 30 mil milhões de euros, segundo o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade. Significa que este será, assim, o melhor ano de sempre para o turismo nacional, superando as receitas de 27,7 mil milhões de euros registadas em 2024. O responsável do instituto público tutelado pelo Ministério da Economia destaca que esta soma final resulta de uma aposta consolidada ao nível da promoção do país no estrangeiro, das infraestruturas, da melhoria da oferta, da qualificação dos recursos humanos e da robustez das empresas.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Comissões superam ganhos dos fundos PPR a cinco anos

As comissões dos planos poupança reforma (PPR) sob a forma de fundos de investimento superam o retorno a cinco anos, o prazo mínimo para pedir o reembolso total do montante investido sem penalizações. Segundo os dados disponíveis num comparador da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que agrega todos os fundos PPR existentes no país, dos 77 fundos em comercialização, só 40 têm mais de cinco anos e registam uma mediana do retorno anualizado — ou seja, a rentabilidade anual média do fundo, entre a data inicial e o último dia útil do ano anterior à divulgação da informação, incluindo a taxa de encargos correntes (TEC) — de 1,49%. Só que a TEC (que diz respeito a comissões e despesas recorrentes, tais como a comissão de gestão fixa, de depósito, os custos de auditoria e a taxa de supervisão, deixando de fora encargos de subscrição, de resgate e de transferência) ascende a 1,57%.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Fórmula 1 regressa oficialmente a Portugal em 2027 e 2028 no Autódromo do Algarve

A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028 no Autódromo do Algarve, em Portimão. A mais prestigiada competição do automobilismo mundial já tinha passado por este circuito nas edições de 2020 e 2021, em contexto da pandemia de Covid-19. Na altura, a prova, disputada em outubro, contou com a presença limitada de apenas 27.500 espetadores, enquanto no ano seguinte, em 2021, o Grande Prémio realizou-se à porta fechada, sem presença de público, devido às restrições então em vigor. A notícia surge meses depois de Luís Montenegro anunciar no Pontal a intenção de Portugal formalizar o regresso da Fórmula 1 ao país em 2027, com o anúncio oficial a acontecer esta terça-feira pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.

Leia a notícia completa na SIC Notícias (acesso pago).

Greve geral. Houve mais pagamentos nos cabeleireiros e lavandarias

As transações na Reduniq aumentaram nos cabeleireiros e nas lavandarias na passada quinta-feira, dia da greve geral, em comparação com dias úteis que não foram de greve. Segundo a Reduniq, que analisa a evolução dos pagamentos registados por cartão na sua rede de aceitação de pagamentos (Unicre), o número de transações caiu 5,18% face ao dia anterior à greve geral, 10 de dezembro, e 7,04% em relação à quinta-feira anterior, 4 de dezembro, mas subiu 4,5% face ao mesmo dia do ano passado. Quanto ao valor da faturação, verificou-se uma subida de 0,69% face à quinta-feira anterior e de 1,01% face ao ano anterior, mas registou-se uma quebra de 1,88% face ao dia 10 de dezembro deste ano.

Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Autarcas temem perda de alunos no Interior com subida de vagas em todo o país

Os autarcas dos concelhos do Interior onde estão sediadas instituições de Ensino Superior contestam o aumento em todo o país de 5% das vagas no próximo concurso nacional de acesso. Depois de já terem sofrido uma redução substancial no número de estudantes no ano passado — no final da primeira fase para o ano letivo 2025/2026, o número de alunos colocados nos estabelecimentos das regiões de baixa densidade caiu 21% –, receiam que este aumento das vagas se traduza numa nova perda de candidatos. “Esta decisão vai tornar mais difícil a vida das universidades e dos institutos politécnicos do Portugal de fronteira. É uma machadada na coesão territorial, vai promover uma centralização de recursos e agravar as assimetrias regionais”, perspetiva Hélio Fazendeiro, presidente da Câmara da Covilhã.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).