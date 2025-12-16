Indico investe 5 milhões na unicórnio americana PandaDoc

A Indico Capital investiu cinco milhões de euros na PandaDoc, unicórnio norte-americana que desenvolveu um software de automatização documental e no fornecimento de soluções para gestão contratual. A empresa, com escritório em Lisboa, quer “acelerar o desenvolvimento de funcionalidades avançadas baseadas em IA, ao mesmo tempo que irá permitir expandir as equipas locais.”

“Utilizaremos os recursos desta angariação de fundos para continuar a investir em Portugal, tanto em novos colaboradores como nos atuais. Portugal é um centro operacional vital (quase todos os departamentos da empresa estão aqui representados) e conta com talentos de primeira linha; é uma região na qual queremos crescer”, diz Mikita Mikado, CEO e cofundador da PandaDoc, com Serge Barysiuk (CTO), ao ECO, sem concretizar números sobre o crescimento da equipa local.

Globalmente, a PandaDoc conta com mais de 700 colaboradores, servindo mais de 65.000 clientes em todo o mundo, segundo números da empresa.

“Estamos muito satisfeitos por apoiar a PandaDoc, líder global na categoria de gestão documental. A sua presença significativa em Portugal e o seu ímpeto de expansão estão perfeitamente alinhados com a nossa estratégia de apoiar o ecossistema local e gerar excelentes retornos para os nossos investidores — tanto para investimentos em fases iniciais como para rondas em empresas em fases mais avançadas, como é o caso da PandaDoc. Estamos entusiasmados por trabalhar com o Mikita e a equipa para continuar a expandir a sua presença na Europa”, diz Stephan de Moraes, presidente da Índico Capital Partners, citado em comunicado.