INOVA+ tem 1,2 milhões para investir em deeptechs fundadas por mulheres

A consultora portuguesa INOVA+ tem 1,2 milhões para investir em 20 startups de deeptech lideradas por mulheres. As candidaturas ao EPIC-X, programa financiado através do Horizonte Europa, decorrem até 5 de janeiro.

“O EPIC-X não é apenas um programa de financiamento, é um acelerador de carreiras e de impacto. Queremos potenciar projetos liderados por mulheres que tragam inovação disruptiva e que, ao mesmo tempo, inspirem novos talentos femininos a entrar no mundo do deeptech”, afirma Sara Brandão, diretora da Unidade de Políticas Internacionais da INOVA+, citada em comunicado.

Financiado no âmbito do Horizonte Europa, EPIC-X pretende contrariar a sub-representação das mulheres nas deeptech, as quais enfrentam barreiras de acesso a financiamento, redes e recursos especializados. Cada uma das 20 startups irá receber apoios financeiros no valor de 60.000 euros, bem como “formação intensiva e acesso a uma ampla rede europeia de especialistas e investidores”, pode ler-se em comunicado.

“Esta Open Call dirige-se a startups em fase inicial ou intermédia que estejam a desenvolver soluções tecnológicas avançadas nas áreas como a inteligência artificial, cibersegurança, biotecnologia ou tecnologias quânticas”, informa comunicado.